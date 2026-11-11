Γιώργος Μαζωνάκης: Πίσω από τον σταρ, το παιδί από τη Νίκαια - «Μου έλεγε σ’ αγαπώ σαν τη μάνα μου» - iefimerida.gr

Εκκεντρικός, αυθεντικός, απρόβλεπτος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πέρασε απλώς

από την ελληνική μουσική σκηνή. Άφησε το δικό του αποτύπωμα, με μια ξεχωριστή

φωνή, μια προσωπική αισθητική και μια διαδρομή που δεν ακολούθησε ποτέ τους

συνηθισμένους κανόνες.



Πίσω όμως από τα φώτα, τις μεγάλες πίστες και τη δημοσιότητα υπήρχε ένα παιδί από τη Νίκαια. Ένας έφηβος μόλις 16,5 ετών που πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του Εθνικού Ωδείου, κρατώντας ήδη μέσα του το όνειρο να γίνει τραγουδιστής.

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Η δασκάλα φωνητικής που τον ανακάλυψε θυμάται τον μαθητή που δεν έχασε ποτέ την επαφή του με το μάθημα, ακόμη κι όταν είχε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της χώρας.

Ο στιχουργός Πάνος Φαλάρας μιλά για την πρώτη τους συνάντηση, τη φιλία και τη συνεργασία τους. Η Γιώτα Νέγκα θυμάται έναν άνθρωπο που, παρά τη μεγάλη του επιτυχία, παρέμενε απλός, ευγενικός και προσιτός.

Όμως αυτή η ιστορία δεν σταματά στις επιτυχίες. Σταματά και σε μια προσωπική διαδρομή που τα τελευταία χρόνια σημαδεύτηκε από αποστάσεις, δύσκολες στιγμές και ένα ξαφνικό τέλος στη σχέση του με τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον έζησαν από κοντά.

Πώς θυμούνται τον Γιώργο εκείνοι που γνώρισαν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη; Πόσο άλλαξε το παιδί που ήθελε να γίνει τραγουδιστής; Και ποια είναι η εικόνα που κρατούν σήμερα για εκείνον;

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Ένα διαφορετικό πορτρέτο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέσα από τις αναμνήσεις, τις προσωπικές μαρτυρίες και τις ιστορίες ανθρώπων που γνώρισαν τον ίδιο, πέρα από τη λάμψη του ονόματός του.

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Κατερίνα Μαραγκού

Κάμερα – Μοντάζ: Θάνος Λάγιος