Αποσφραγίστηκε το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα – Μόνο η αδερφή του, Μαρία, μπήκε μέσα

Αποσφραγίστηκε χθες από την αστυνομία το σπίτι που έμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη Βούλα, το οποίο έμενε κλειστό από τον θάνατό του, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μικρότερη αδερφή του αδικοχαμένου δημοφιλούς τραγουδιστή, Μαρία Μαζωνάκη, ήταν η μοναδική συγγενής που μπήκε στο σπίτι – το οποίο ήταν μισθωμένο - προκειμένου να μεριμνήσει για τα προσωπικά αντικείμενα του εκλιπόντος.

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Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τα αισθήματά της μετά τον χαμό του αδελφού της.

Συναισθηματικά φορτισμένη, δύο μήνες μετά τον θάνατο του αδερφού της, η Μαρία Μαζωνάκη είπε μόνο: «Δεν μπορώ να μοιραστώ με κανέναν αυτά που νιώθω αυτή την στιγμή».

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Το σπίτι έμενε κλειστό από την αστυνομία καθόλη τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και η αποσφράγισή του ήταν αίτημα της οικογένειας.

Κατά την διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές πήραν από το σπίτι του τραγουδιστή ένα χρηματοκιβώτιο - το οποίο τελικά όταν ανοίχθηκε ήταν άδειο - τρία κινητά τηλέφωνα, δύο laptop και ένα tablet.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ένας «κοριός» είχε τοποθετηθεί από άγνωστο πρόσωπο στο σαλόνι του Γιώργου Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα να ακούει ο ενδιαφερόμενος κάθε συζήτηση που γινόταν σε αυτόν το χώρο.



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Η αστυνομία απέδωσε τελικά το σπίτι στους συγγενείς, οι οποίοι τώρα θα πρέπει να φροντίσουν τα προσωπικά αντικείμενα του αδικοχαμένου τραγουδιστή.