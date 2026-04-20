Γιώργος Καλλιακμάνης: Ερωτήματα για τον ρόλο του 23χρονου τρανς φίλου της Μυρτώς -Όλα όσα είπε - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Καλλιακμάνης: Ερωτήματα για τον ρόλο του 23χρονου τρανς φίλου της Μυρτώς -Όλα όσα είπε

Οι απολογούμενοι για την υπόθεση της Μυρτώς οδηγούνται στην εισαγγελία
Οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς οδηγούνται στην εισαγγελία
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση θανάτου της Μυρτώς στην Κεφαλονιά που έχει συγκλονίσει και προκαλεί απορίες έθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega, o κ. Καλλιακμάνης έθεσε ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλώματος που μπορεί να εκμεταλλεύεται κορίτσια.

Αρχικά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής που επίσης έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο της Μυρτούς, βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο του ίδιου ξενοδοχείου με μια ανήλικη, η οποία δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Αλβανός είπε ότι πήγε στο δωμάτιο 11 όπου διέμενε ένα ανήλικο κορίτσι. Η κοπέλα δεν εμπλέκεται πουθενά. Ηρθε με κάποιο συγγενικό πρόσωπο για να περάσουν το Πάσχα. Προσέγγιζαν κορίτσια που είτε είχαν αφέλεια είτε ήταν ανήλικα που ίσως προσπαθούσαν να τα μυήσουν σε κάτι, ενδεχομένως την εκμετάλλευση» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης σχετικά με τα σενάρια που ερευνά η ΕΛΑΣ.

Ερωτήματα για τον ρόλο τους τρανς φίλου της Μυρτώς

Πρόκειται για το 23χρονο άτομο με το οποίο η Μυρτώ πήγε αρχικά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ήταν εκείνο, σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, που την έφερε σε επαφή με τον 66χρονο.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους μπορεί να έκλεισαν το δωμάτιο αναρωτώμενος τι δουλειά μπορεί να είχαν μία τρανς με μια κοπελίτσα υπεράνω υποψίας που δεν είχε παρελθόν με ναρκωτικά.

«Η τρανς φίλη της Μυρτούς εργαζόταν σε ένα κέντρο στριπτίζ. Πολλές φορές η αστυνομία έχει συλλάβει κυκλώματα, χωρίς να θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο κέντρο, γιατί δεν θα ήξεραν τίποτα για αυτά που θα έκανε η τρανς. Να ερευνηθεί αν αυτοί οι άνρθωποι είχαν ενωθεί μαζί τους για να παρασύρουν νέα κορίτσια. Δεν ξέρω αν είχαν παρασύρει την Μυρτώ ή προσπαθούσαν τώρα να την παρασύρουν», είπε μεταξύ άλλων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

