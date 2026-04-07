Γιώργος Κακούσης: Δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία σε βάρος μου, δεν έχω λάβει το πόρισμα και δεν έχω κληθεί για εξηγήσεις - iefimerida.gr

Με ανάρτηση στο facebook o δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης﻿ τοποθετήθηκε για την υπόθεση της ΓΣΕΕ, αναφερόμενος στην έρευνα που έγινε από την Οικονομική Αστυνομία στο σπίτι του.

Ο Γιώργος Κακούσης αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει γνώση του πορίσματος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στην απόφαση της ΕΡΤ να διακόψει τη συνεργασία τους ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση

«Δύο μήνες μετά την αποκάλυψη του "σκανδάλου" της ΓΣΕΕ, με τη συμμετοχή δημοσιογράφου που "ξέπλενε μαύρο χρήμα", όπως έλεγαν οι διαρροές της αρμόδιας Αρχής, νιώθω την ανάγκη να πω και εγώ δυο κουβέντες.



Πριν λίγες ημέρες, οκτώ ολόκληρες εβδομάδες μετά τη δημόσια διαπόμπευσή μου από αυτές τις διαρροές, επισκέφθηκε το σπίτι μου (που είναι και έδρα της εταιρείας μου) κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας και ερεύνησε τον χώρο για να βρει στοιχεία της "παράνομης" δράσης μου.



Για να πω την αλήθεια, αν έπρεπε να στοιχηματίσω ποια θα ήταν η πιο πιθανή ημέρα για να γίνει μια τέτοια επιχείρηση, θα πόνταρα από διαίσθηση την περασμένη Παρασκευή. Όπως η "αποκάλυψη" της Αρχής, έτσι και η συγκεκριμένη (δημοσιοποιημένη) έρευνα, έτυχε να συμπέσουν με αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Συμπτώσεις, θα πει κανείς, και προχωρώ παρακάτω:

Οι άνθρωποι που ήρθαν εκεί, μου ζήτησαν, με βάση τις εντολές που είχαν, "όλα τα στοιχεία της συνεργασίας μου με τη ΔΥΠΑ".

Τους εξήγησα ότι με τη ΔΥΠΑ όχι μόνο δεν έχω καμία συνεργασία αλλά αγνοώ ακόμα και πού βρίσκονται τα γραφεία της.



Αφού έκαναν την έρευνά τους, πήραν στοιχεία από τη συνεργασία μου με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ που είχα ήδη ταξινομήσει για να προετοιμάσω την επιχειρηματολογία μου και τα οποία στο σύνολό τους είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή όπου απαιτείται από τον νόμο. Δηλαδή, ήταν ήδη προσβάσιμα σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.



Κατέσχεσαν επίσης το κινητό μου τηλέφωνο και εναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσα για τη δουλειά μου, προκειμένου να ελέγξουν τις συνομιλίες μου.



Έως σήμερα -δύο μήνες μετά τη διαρροή των αγνών υποψιών της Αρχής- δεν έχει έρθει στα χέρια μου το περίφημο πόρισμα Βουρλιώτη, αν και έχω υποβάλει σχετικό αίτημα. Άρα, αγνοώ πώς στοιχειοθετούνται οι «βάσιμες υπόνοιές» του, με βάση οποίες διασύρθηκα. Θεωρώ περιττό να διευκρινίσω ότι σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις, τις οποίες ευχαρίστως θα παρείχα.



Σε αυτό το σημείο, θα ήταν άδικο να μην επισημάνω τα γρήγορα αντανακλαστικά του εργοδότη μου, της ΕΡΤ, ο οποίος μπαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης, μού κοινοποίησε την Παρασκευή εξώδικο με την καταγγελία της σύμβασής μας, σπεύδοντας πρώτος από όλους να με στιγματίσει.



Είχε προηγηθεί το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου η εφεύρεση του όρου "αναστολή συμβατικής σχέσης με απόφαση του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης" και ακολούθησε η απόφαση… σε δεύτερο βαθμό με την οποία κρίθηκα… ένοχος! Το τεκμήριο αθωότητας στα καλύτερά του!



Ως αιτία της καταγγελίας αναφέρεται ότι σταμάτησα δήθεν να παρέχω τις υπηρεσίες που προέβλεπε η σύμβαση… την οποία πάγωσαν οι ίδιοι!



ΥΓ: Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, κανείς δεν μου καταλόγισε ποτέ ότι εξέθεσα πηγές που με εμπιστεύθηκαν ή ότι δεν τήρησα το off the record. Αυτη τη στιγμή, όμως, το σύνολο των παλιών γραπτών συνομιλιών μου είναι προσβάσιμο σε παράγοντες που -πιστεύω- ότι θα το χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς της έρευνάς τους…

Ελπίζω το δημοσιογραφικό απόρρητο να έχει την τύχη του τεκμηρίου αθωότητας»…