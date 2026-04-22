Το πλοίο του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου χτύπησαν στα Στενά του Ορμούζ -Ποιος είναι ο εφοπλιστής - iefimerida.gr

Τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ σήμερα, ένα εκ των οποίων ήταν ελληνόκτητο.

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά, αρχικά απαντώντας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και στη συνέχεια απαντώντας στον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ επί των ιρανικών λιμανιών.

Η γέφυρα του υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου EPAMINONDAS υπέστη ζημιές από σφαίρες και ρουκέτες στη θαλάσσια ζώνη βορειοανατολικά του Ομάν. Το πλοίο είχε πληροφορία πως είχε την άδεια να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Vanguard Tech.

Το UKMTO ανακοίνωσε ότι κανονιοφόρος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε χωρίς ειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές στηνγέφυρα. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά και το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

Αργότερα το UKMTO μετέδωσε ότι και δεύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δέχθηκε πυρά, ενώ και ένα τρίτο φορτηγό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ υπό λιβεριανή σημαία δέχθηκε πυρά.

O Γιώργος Γιουρούκος

Ποιος είναι ο εφοπλιστής Γιώργος Γιουρούκος

Όπως αναφέρθηκε, το πλοίο Epaminondas ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργο Γιουρούκο και την Technomar Shipping.

Ο Γιώργος Γιουρούκος συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων Ελλήνων εφοπλιστών,

Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, ενώ το 1994 ίδρυσε την Technomar Shipping. Σήμερα, μέσω των εταιρειών του, διαχειρίζεται στόλο περίπου 150 πλοίων.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης «Global Ship Lease», ανήκει στον όμιλό του και συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες ανεξάρτητες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως.

Ο Γιώργος Γιουρούκος σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο University College του Λονδίνου και απέκτησε μεταπτυχιακό στη μηχανολογία από το πανεπιστήμιο Brunel.

Ξεχωρίζει επίσης για τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα και την κοινωνική του ευαισθησία με δράσεις τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία όσο και στον Covid.

«Προτεραιότητα η ασφάλεια των ναυτικών μας»

Ο κ. Γιουρούκος, στις αρχές Μαρτίου, τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν και κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), σχολίασε: «Η πρόσφατη ένταση γύρω από το Ιράν προσθέτει περαιτέρω αβεβαιότητα, ιδίως καθιστώντας τα Στενά του Ορμούζ κόμβο υψηλού κινδύνου. Η ασφάλεια των ναυτικών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», έλεγε τότε.