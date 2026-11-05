Γιατροί του ΕΣΥ της Λαμίας: Καλούν ιδιώτες παθολόγους και ιδιώτες γενικούς γιατρούς να συνδράμουν την παθολογική κλινική του νοσοκομείου Λαμίας - iefimerida.gr

Μία απροσδόκητα πολύ θετική πρωτοβουλία ανέλαβε η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Λαμίας (ΕΝΙΛ), μία πρωτοβουλία η οποία σπάει τα ταμπού και υψώνει την Ένωση στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς ιδεολογήματα και παρωχημένες προκαταλήψεις.



Συγκεκριμένα, με επιστολή της προς τον Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδας (ΙΣΦ) η ΕΝΙΛ καλεί τον Σύλλογο να ενημερώσει τα μέλη του για την κατάσταση υποστελέχωσης η οποία, σύμφωνα με την ΕΝΙΛ, σοβεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Λαμίας και ζητεί τη συνδρομή ιδιωτών παθολόγων και ιδιωτών γενικών γιατρών, με εργασιακή σχέση την οποία θα επιλέξουν εκείνοι οι γιατροί οποίοι θα προστρέξουν.



Η ΕΝΙΛ σημειώνει ακόμη στην επιστολή της ότι η συμβολή των ιδιωτών παθολόγων και των ιδιωτών γενικών γιατρών «θα μπορούσε να βοηθήσει βραχυπρόθεσμα στην ομαλότερη λειτουργία της κλινικής, χωρίς να υποκαθιστά την ανάγκη για μόνιμες προσλήψεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Η λειτουργία της παθολογικής κλινικής είναι μείζον υγειονομικό πρόβλημα που ακουμπά κάθε συμπολίτη μας, νέο ή ηλικιωμένο,

πλούσιο ή φτωχό».