Γιατί τα ταξιδιωτικά γραφεία εκπέμπουν SOS -Έρευνα από ΙΝΣΕΤΕ και HATTA αποκαλύπτει τα διαχρονικά «βαρίδια» που κρατούν πίσω τον τουρισμό - iefimerida.gr

Τι είναι αυτό που κρατά τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία διαρκώς ευάλωτα απέναντι σε κάθε νέα κρίση;

Από την κατάρρευση της Thomas Cook μέχρι την πανδημία COVID-19, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τα ενεργειακά κραχ, κάθε νέα κρίση που ξεσπά επαναφέρει στο προσκήνιο τα ίδια άλυτα προβλήματα του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα.

Τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία βρίσκονται ξανά σε απόγνωση, καθώς τα αιτήματα λιγοστεύουν και οι κρατήσεις είναι «στον αέρα» με ένα Πάσχα «χαμηλών πτήσεων» και μια αβέβαιη θερινή σεζόν.

Την ώρα που σε εθνικό επίπεδο, η εξυπηρέτηση εισερχόμενου τουρισμού διαμορφώνεται στο 86% των γραφείων, του εγχώριου τουρισμού στο 35%, και του εξερχόμενου στο 34%, φορολογία, λειτουργικό κόστος και on line πλατφόρμες πιέζουν δύο στις τρεις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας που έκαναν το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και o Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).

ΙΝΣΕΤΕ -HATTA: Νέα έρευνα για τα ταξιδιωτικά γραφεία με πιέσεις που επιμένουν

Ειδικότερα, αποτυπώνοντας το επιχειρηματικό κλίμα σε ένα δείγμα 227 ταξιδιωτικών γραφείων σε όλη την Ελλάδα ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν είναι η υπερβολική φορολογία.

Το 66% των ταξιδιωτικών γραφείων έχει σχεδόν παραλύσει ενώ σε οκτώ Περιφέρειες, το πρόβλημα είναι σχεδόν καθολικό, επηρεάζοντας το 80-100%.

Δεύτερο σοβαρό ζήτημα είναι η αύξηση του λειτουργικού κόστους που επηρεάζει το 64% των γραφείων, με σχεδόν καθολική επίπτωση σε Πελοπόννησο (100%), Βόρειο Αιγαίο (95%), Δωδεκάνησα (82%) και Κυκλάδες (73%).

Τρίτο «αγκάθι» παραμένει ο ψηφιακός ανταγωνισμός που επηρεάζει σχεδόν το ήμισυ της τουριστικής αγοράς (49%) με πιο αρνητική επίδραση στη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα (και στις δύο περιοχές 80%).

Στα άλυτα προβλήματα του κλάδου εξακολουθεί να αναφέρεται η έλλειψη προσωπικού με το 41% των επιχειρήσεων να επηρεάζονται. Μεγαλύτερο, ωστόσο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα Ιόνια Νησιά (67%), η Δυτική Ελλάδα (60%), η Κεντρική Μακεδονία (57%) και το Νότιο Αιγαίο (55%).

Δεν είναι τυχαίο ότι πριν ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν (με στοιχεία του 2025) το σύνολο της αγοράς εκτιμούσε, ήδη, στασιμότητα. Στις περισσότερες Περιφέρειες δε, με εξαίρεση την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, οι περισσότερες επιχειρήσεις ανέμεναν μείωση των εσόδων τους και κράτημα στις κρατήσεις.

Ηχηρό «όχι» σε γραφειοκρατία και ημίμετρες κινήσεις λένε οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου

«Πίσω από κάθε μικρό ή και μεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο υπάρχει μια επιχείρηση που κρατά ζωντανή την επαφή του ταξιδιώτη με την Ελλάδα. Αυτές οι επιχειρήσεις αξίζουν μια στρατηγική που να μιλά τη γλώσσα τους: λιγότερη γραφειοκρατία, πρόσβαση σε κεφάλαια και εργαλεία που τις κάνουν ανταγωνιστικές στην ψηφιακή εποχή», ανέφερε σχετικά με την έρευνα ο Γιώργος Βερνίκος πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ.

Από την πλευρά του ο Νίκος Κελαϊδίτης, πρόεδρος του HATTA τόνισε πως η τρέχουσα κατάσταση δεν μπορεί, πλέον, να αντιμετωπίζεται με ημίμετρες προσεγγίσεις. «Τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα ασφυκτικό πλαίσιο, όπου η υψηλή φορολογία, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και ο έντονος ανταγωνισμός από τις online πλατφόρμες περιορίζουν σοβαρά τη δυνατότητά τους να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς», είπε.

Τέλος, και οι δύο πλευρές έκαναν, ξανά, έκκληση στους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τα συναρμόδια υπουργεία να ασχοληθούν περισσότερο και ουσιαστικά με τη χρηματοδότηση και απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου αφού δύο στις τρεις επιχειρήσεις, ειδικά μικρής κλίμακας δεν έχουν πρόσβαση και αδυνατούν να συντηρήσουν τις δραστηριότητές τους.

Ακόμη, έθεσαν το θέμα της έλλειψης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης προσωπικού, αλλά και την ανάγκη για πιο στοχευμένες ενέργειες γύρω από την αναβάθμιση υπηρεσιών και προϊόντων, με υιοθέτηση νέων συστημάτων, χρήση ψηφιακών βοηθών και πολυκαναλικό marketing.