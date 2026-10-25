Γιατί συνέλαβαν σήμερα τον ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων Άγγελο Γιαννακόπουλο - Ετοιμαζόταν να φύγει για Αλβανία, ξεπερνά τα 100 εκατ. η ζημιά στον ΕΦΚΑ - iefimerida.gr

Για υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης, η οποία φέρεται να αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και να αφορά κυρίως οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Αττικοί Φούρνοι», Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Εκτός από τον ιδιοκτήτη των φούρνων και έναν λογιστή του, στο πλαίσιο της επιχείρησης του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν μέχρι στιγμής, συλληφθεί 50 άτομα.

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Ετοιμαζόταν να φύγει για Αλβανία -Συνελήφθη στα Γιάννενα

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Ντουμπάι, και σκεφτόταν συνεχώς την επιστροφή του στην Ελλάδα. Όταν τελικά επέστρεψε, οι Αρχές φέρεται να έλαβαν πληροφορίες ότι σχεδίαζε να αναχωρήσει εκ νέου, αυτή τη φορά με προορισμό την Αλβανία.

Παρότι η επιχείρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας - και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για περίπου 50 συλλήψεις - οι εξελίξεις οδήγησαν τις Αρχές να επισπεύσουν τις ενέργειές τους και να ξεκινήσουν τις συλλήψεις από νωρίς σήμερα το πρωί.

Μάλιστα, η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, έγινε στα Γιάννενα, την ώρα που προσπαθούσε να περάσει κρυφά στην Αλβανία, καθώς έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.



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Από τον Ιανουάριο του 2026 ερευνάται - Ελέγχονται κι άλλες επιχειρήσεις του

Η έρευνα για την υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αφορά ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων που ελέγχονται για πιθανή εμπλοκή σε οικονομικά αδικήματα.

Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν «αχυράνθρωποι» σε περίπου 200 επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική ιδιοκτησία ή η οικονομική δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην αλυσίδα αρτοποιείων, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του συλληφθέντος.

Το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Αττικοί Φούρνοι»

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο του 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο, σε πρώτο βαθμό για τα αδικήματα σχετικά με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε απάτη.

Μετά από έφεση, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Τον Νοέμβριο του 2025, συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί τη Lamborghini του με ταχύτητα 216 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 70 χλμ./ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.