Από το «Home» των 49 μέτρων και το «Le Versau» μέχρι το «BLUE II»: Γιατί οι θαλαμηγοί βρίσκουν... τοίχο στον Ισθμό της Κορίνθου - iefimerida.gr

Το ημερολόγιο γέφυρας πολλών θαλαμηγών έχει γεμίσει από ιστορίες με μυστήρια ναυάγια, προσαράξεις, συγκρούσεις, πυρκαγιές σε ναυπηγεία, αλλά και «κολλήματα» σε ισθμούς.

Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες σελίδες αυτής της άτυπης λίστας είναι και εκείνες που γράφτηκαν στη Διώρυγα της Κορίνθου, όπου τα τελευταία χρόνια μεγάλα και πανάκριβα superyachts έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με έναν από τους στενότερους και πιο απαιτητικούς ναυτικούς διαύλους της χώρας. Από το 49 μέτρων «HOME» το 2024 και το 40μετρο «LE VERSEAU» το 2025 μέχρι το επιβλητικό «BLUE II» των 56 μέτρων, οι εικόνες από τις διελεύσεις τους δείχνουν πόσο εύκολα μια κατά τα άλλα εντυπωσιακή θαλάσσια διαδρομή μπορεί να μετατραπεί σε δοκιμασία ακριβείας.

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Το πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφηκε στις 8 Αυγούστου 2026 και αφορά το «BLUE II». Το superyacht, μήκους 56 μέτρων και αξίας που υπολογίζεται περίπου στα 50 εκατομμύρια δολάρια, επιχείρησε να περάσει από τη Διώρυγα της Κορίνθου, όμως η διέλευση κάθε άλλο παρά ομαλή ήταν. Βίντεο από το κανάλι «Κορινθογνωσία», καταγράφει το σκάφος να κινείται μέσα στον στενό δίαυλο με ελάχιστα περιθώρια και σε αρκετά σημεία να έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα.

Το «BLUE II» δεν ακινητοποιήθηκε εντελώς. Οι εικόνες, ωστόσο, δείχνουν επανειλημμένες επαφές με τα πρανή, προτού το σκάφος συνεχίσει την πορεία του και ολοκληρώσει τη διέλευση. Η θαλαμηγός, σύμφωνα με ξένες εξειδικευμένες ιστοσελίδες του yachting, ανήκει στον Ολλανδό επιχειρηματία Rolly van Rappard, συνιδρυτή της CVC Capital Partners, και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάφη που έχουν καταγραφεί να αντιμετωπίζουν τέτοια δυσκολία στον Ισθμό. Το σκάφος διαθέτει, μεταξύ άλλων, δύο κύριες σουίτες, κινηματογραφική αίθουσα, ιδιωτικό γραφείο στη γέφυρα, σάουνα, χαμάμ, χώρο μασάζ και γυμναστήριο.

Βάλλης: Τα θαλάσσια ρεύματα και η αντίδραση του κυβερνήτη παίζουν τον ρόλο τους

Για τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), cpt Γιώργο Βάλλη, η εικόνα ενός μεγάλου yacht να παλεύει να παραμείνει στο κέντρο της Διώρυγας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις διαστάσεις του σκάφους. Σε δηλώσεις του στο iefimerida εξηγεί ότι καθοριστικό ρόλο μπορούν να παίξουν τα θαλάσσια ρεύματα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο κυβερνήτης αντιδρά στις συνθήκες που συναντά.

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Ο Γιώργος Βάλλης

«Ακόμη και χωρίς άνεμο, υπάρχουν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επηρεάζουν την κίνηση των σκαφών. Τα ρεύματα μπορούν είτε να σπρώχνουν ένα σκάφος και να αυξάνουν την ταχύτητά του είτε να κινούνται αντίθετα, δυσκολεύοντας την πλοήγηση. Ιδιαίτερα απαιτητική είναι η περίπτωση κατά την οποία το σκάφος κινείται κόντρα στο ρεύμα, αυτό που στη ναυτική ορολογία χαρακτηρίζεται «κρατούμενο». Όταν ένα σκάφος πλέει ενάντια στο ρεύμα απαιτείται υψηλή ταχύτητα για να διατηρηθεί η καλή διακυβέρνηση. Σε αυτές τις συνθήκες ο κυβερνήτης πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και να κρατά το σκάφος πάνω στην ιδανική γραμμή. Ο καπετάνιος πρέπει να κρατάει την πλώρη και ολόκληρο το σκάφος μόνιμα στο κέντρο. Μια μικρή απόκλιση μπορεί να οδηγήσει τα ρεύματα να "κολλήσουν" ή να "βεντουζάρουν" το σκάφος δεξιά ή αριστερά, προκαλώντας απώλεια ελέγχου», επισημαίνει ο κ. Βάλλης.

Η εξήγηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τις διαστάσεις της Διώρυγας. Ο τεχνητός δίαυλος έχει μήκος περίπου 6,3 χιλιόμετρα και πλάτος στην επιφάνεια περίπου 24,6 μέτρα. Ένα yacht μήκους 40, 50 ή 56 μέτρων μπορεί να είναι σχεδιασμένο για να ταξιδεύει με άνεση στην ανοιχτή θάλασσα, όμως μέσα στη Διώρυγα τα περιθώρια ελιγμών είναι πολύ διαφορετικά. Η απόσταση από τα πρανή περιορίζεται σημαντικά και οποιαδήποτε απόκλιση από την πορεία απαιτεί άμεση και σωστή αντίδραση.

Ο πρόεδρος της Ένωσης επιμένει, πάντως, ότι το μέγεθος του σκάφους δεν αποτελεί από μόνο του την εξήγηση. «Το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος του σκάφους, αλλά η ικανότητα και η εμπειρία του χειριστή», υπογραμμίζει. Κατά τον ίδιο, ιδιαίτερο βάρος έχει η εξοικείωση του κυβερνήτη με τις τοπικές συνθήκες. «Σε τέτοιους είδους περιστατικά οι καπετάνιοι είναι ξένοι οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία ή γνώση των τοπικών θαλάσσιων συνθηκών και ρευμάτων», αναφέρει ο κ. Βάλλης, εξηγώντας ότι η έλλειψη γνώσης μπορεί να οδηγήσει σε πανικό και λανθασμένες κινήσεις τη στιγμή που απαιτείται ψυχραιμία και σωστός χειρισμός. Η εκτίμησή του είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν τα συστήματα του σκάφους λειτουργούν κανονικά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξεταστεί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. «Το πιο πιθανό αίτιο για τέτοια περιστατικά είναι ο λανθασμένος χειρισμός από τον καπετάνιο, αποτελώντας καθαρά ανθρώπινο παράγοντα», λέει.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι μια μηχανική βλάβη αποκλείεται. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, μπορεί να υπάρξει σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, από απώλεια πρόωσης μέχρι πρόβλημα στο τιμόνι. «Ενώ μπορεί να υπάρξουν μηχανικές βλάβες (όπως σβήσιμο γεννήτριας/μηχανής, απώλεια τιμονιού), σε πολλές περιπτώσεις δεν φαίνονται τέτοια προβλήματα, υποδεικνύοντας ότι το σκάφος είναι λειτουργικό και το πρόβλημα έγκειται στον χειρισμό», επισημαίνει.

Η περίπτωση του «Blue II»

Οι εικόνες από το «BLUE II» επαναφέρουν έτσι στο προσκήνιο ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει τον χώρο του yachting ήδη από το καλοκαίρι του 2024. Τότε, στις 28 Ιουλίου, ήταν η θαλαμηγός «MY HOME» που προσέκρουσε στο πρανές της Διώρυγας.

Το 49 μέτρων σκαρί κατευθυνόταν από τον Σαρωνικό προς τον Κορινθιακό όταν ήρθε σε επαφή με την αριστερή πλευρά της Διώρυγας. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και το σκάφος σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα πριν συνεχίσει την πορεία του. Το «HOME» είναι Heesen 49 μέτρων κατασκευής 2017, με υβριδικό σύστημα πρόωσης και δυνατότητα φιλοξενίας έως 12 επισκεπτών. Στις 17 Ιουλίου 2025 ακολούθησε το «LE VERSEAU». Το «Princess», μήκους 40,16 μέτρων και πλάτους περίπου 8 μέτρων, προσέκρουσε στην αριστερή πλευρά της Διώρυγας, ενώ κατευθυνόταν από τον Σαρωνικό προς τον Κορινθιακό. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με την επίδραση των ρευμάτων και την απώλεια ελέγχου μέσα στον περιορισμένο δίαυλο να ήταν οι πιο πιθανοί παράγοντες.

Το τρίτο περιστατικό και πιο πρόσφατο, εκείνο του «BLUE II», έχει μία ακόμη ιδιαιτερότητα αφού η θαλαμηγός δεν ακούμπησε μία μόνο φορά. Οι εικόνες καταγράφουν περισσότερες επαφές με τα τοιχώματα, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη διέλευση να μοιάζει με πραγματική «μάχη» του κυβερνήτη για να κρατήσει το σκάφος στην πορεία του.

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Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη αν ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η ίδια η Διώρυγα έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν από το 2021 και μετά οδήγησαν σε μεγάλα διαστήματα κλεισίματος και σε εκτεταμένα έργα σταθεροποίησης. Το 2024 και το 2025 υπήρξαν νέες εργασίες και διακοπές λειτουργίας, ενώ η Διώρυγα επαναλειτούργησε το 2026, μετά την ολοκλήρωση σημαντικής φάσης των έργων.