Γιατί ο Δεκαπενταύγουστος ονομάζεται «Πάσχα του καλοκαιριού» - iefimerida.gr

Θα έχετε συχνά ακούσει ο Δεκαπενταύγουστος να αποκαλείται «Πάσχα του καλοκαιριού», ωστόσο πώς προέκυψε αυτός ο χαρακτηρισμός;

Ο Δεκαπενταύγουστος, η ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας.

Δεκαπενταύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Δεκαπενταύγουστος χαρακτηρίζεται ως το Πάσχα του καλοκαιριού εξαιτίας της σημασίας του για τον Χριστιανισμό και της μεγάλης συμμετοχής των πιστών στους εορτασμούς.

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Όπως το Πάσχα, έτσι και ο Δεκαπενταύγουστος συνδέεται με μεγάλες ακολουθίες στην εκκλησία μας, λιτανείες εικόνων, προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα και παραδοσιακά πανηγύρια.

Μία ημέρα με βαθιά κατάνυξη και συνάμα πανηγυρικό χαρακτήρα.

Κάθε χρόνο πλήθος πιστών ταξιδεύει σε μοναστήρια και ναούς αφιερωμένους στην Παναγία, σε κάθε σημείο της χώρας.

Από τα μεγάλα και δημοφιλή προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου είναι η Παναγία Σουμελά, η Παναγία της Τήνου, η Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο.

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Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η έκφραση «Πάσχα του καλοκαιριού», για τον Δεκαπενταύγουστο, συμπυκνώνει τη θρησκευτική λαμπρότητα, την κατάνυξη αλλά και τον έντονα εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας.