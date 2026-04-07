Γιατί μας φωτογραφίζουν οι κάμερες στα διόδια -Οι παραβάσεις που στέλνονται στο σπίτι των οδηγών και τα πρόστιμα-«φωτιά» - iefimerida.gr

Το σύστημα εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο οχήματα που έχουν δηλωθεί σε ακινησία αλλά κυκλοφορούν κανονικά, με τα «ραβασάκια» να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τα ανασφάλιστα ή χωρίς ΚΤΕΟ.

Η εποχή που κάποιος μπορούσε να «ξεγλιστρήσει» από τις υποχρεώσεις του απλά αποφεύγοντας έναν έλεγχο στον δρόμο φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της. Η Πολιτεία περνά πλέον σε ένα πλήρως ψηφιακό μοντέλο ελέγχου, όπου οι κάμερες και τα συστήματα διασταύρωσης δεδομένων λειτουργούν ως «αόρατος ελεγκτής» σε κάθε μετακίνηση.

