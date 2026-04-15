Γιατί η Τουρκία ξεκίνησε πάλι αντιπαράθεση για τη μειονότητα της Θράκης -Τι συμβαίνει με τους μουφτήδες - iefimerida.gr

Η νέα παρέμβαση της Άγκυρας για τη «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη επαναφέρει μια παλιά, αλλά διαρκώς ενεργή διαφωνία με την Αθήνα.

Πίσω από τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μουφτήδες, συλλόγους και θρησκευτικά ζητήματα, ξεδιπλώνεται μια μακρά ιστορία εντάσεων, αλλαγών και εκκρεμοτήτων που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέχρι σήμερα.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η Άγκυρα επανέρχεται με δημόσια τοποθέτηση για ζητήματα που αφορούν τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, επιβεβαιώνοντας ότι το θέμα παραμένει σταθερά στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της λεγόμενης «τουρκικής ένωσης Ξάνθης», έκανε λόγο για «τουρκική μειονότητα», προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας.

Είχε προηγηθεί, επίσης πρόσφατα, ανακοίνωση της Άγκυρας για το καθεστώς των μουφτήδων, επαναφέροντας ένα από τα πιο σταθερά σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Λίγους μήνες νωρίτερα, το καλοκαίρι, η τουρκική πλευρά είχε αντιδράσει έντονα και στην απόφαση της ελληνικής πολιτείας να αναγνωρίσει τους Αλεβίτες ως θρησκευτικό δόγμα. Τα διαδοχικά αυτά περιστατικά δείχνουν ότι το ζήτημα της μειονότητας δεν εμφανίζεται αποσπασματικά, αλλά επανέρχεται συστηματικά μέσα από διαφορετικές αφορμές, παραμένοντας ενεργό στη δημόσια και διπλωματική συζήτηση.

Η απάντηση της ελληνικής πλευράς στη χθεσινή τοποθέτηση ήταν σαφής και επαναλαμβάνει μια πάγια θέση: το καθεστώς της μειονότητας στη Θράκη καθορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης ως θρησκευτικό και όχι εθνικό. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι τέτοιες αναφορές δεν συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας.

Στην ουσία, η διαφωνία παραμένει ίδια εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα μιλά για μουσουλμανική –δηλαδή θρησκευτική– μειονότητα, ενώ η Τουρκία χρησιμοποιεί σταθερά τον όρο «τουρκική μειονότητα», επιχειρώντας να προσδώσει εθνικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια σύγκρουση ορολογίας που όμως κρύβει βαθύτερες πολιτικές και ιστορικές προσεγγίσεις.

Παρότι η ελληνική εξωτερική πολιτική υποστηρίζει ότι τα μειονοτικά ζητήματα αποτελούν εσωτερική υπόθεση και δεν μπορούν να ενταχθούν σε λογική αμοιβαιότητας, στην πράξη το θέμα έχει επανειλημμένα τεθεί στο τραπέζι των διμερών επαφών.

Οι τοποθετήσεις Ερντογάν στις συναντήσεις με Τσίπρα και Μητσοτάκη

Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του Ταγίπ Ερντογάν τον Φεβρουάριο του 2019, κατά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Άγκυρα. Τότε, ο Τούρκος πρόεδρος προέτρεψε την ελληνική πλευρά να αποδεχθεί την εκλογή των μουφτήδων από τη βάση της μειονότητας, συνδέοντας το ζήτημα με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η ελληνική πλευρά απέρριψε τη λογική της ανταλλαγής, ωστόσο το περιστατικό ανέδειξε πόσο εύκολα το ζήτημα της μειονότητας περνά στο επίπεδο της διπλωματίας.

Ανάλογο σκηνικό καταγράφηκε και τον Δεκέμβριο του 2023, όταν κατά τις κοινές δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, η αναφορά του Τούρκου προέδρου σε «τουρκική μειονότητα» προκάλεσε την άμεση απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επανέφερε τη συζήτηση στο πλαίσιο της Λωζάννης και στην ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης στη Θράκη.

Η διαχρονική διαφωνία για τον θεσμό των μουφτήδων

Στο επίκεντρο αυτής της διαχρονικής διαφωνίας βρίσκεται ο θεσμός των μουφτήδων. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Άγκυρας επανέφερε το ζήτημα, επιμένοντας ότι η θρησκευτική ηγεσία της μειονότητας θα πρέπει να εκλέγεται από τους ίδιους τους πολίτες της.

Η ελληνική πλευρά απορρίπτει αυτό το επιχείρημα, υπογραμμίζοντας ότι ο μουφτής δεν είναι απλώς ένας θρησκευτικός λειτουργός. Στη Θράκη λειτουργούν τρεις επίσημες μουφτείες –στην Κομοτηνή, την Ξάνθη και το Διδυμότειχο– με επικεφαλής μουφτήδες που διορίζονται από το κράτος. Ο ρόλος τους συνδυάζει θρησκευτικά καθήκοντα με δικαστικές αρμοδιότητες, καθώς εφαρμόζουν τη σαρία σε ζητήματα οικογενειακού και αστικού δικαίου για τα μέλη της μειονότητας που το επιλέγουν.

Η ιδιαιτερότητα αυτή δημιουργεί μια νομική ιδιομορφία που η ελληνική πολιτεία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να εξορθολογίσει. Το 2017 έγινε ένα σημαντικό βήμα, όταν καταργήθηκε η υποχρεωτική προσφυγή στη σαρία, καθιστώντας την προαιρετική. Ωστόσο, το πλαίσιο παραμένει σε ισχύ.

Παράλληλα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει διαμορφωθεί μια άτυπη κατάσταση με τους λεγόμενους «ψευδομουφτήδες», οι οποίοι αναδεικνύονται μέσα από διαδικασίες εντός της μειονότητας και δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος. Στην Κομοτηνή, ο Ιμπραήμ Σερήφ, και στην Ξάνθη ο Αχμέτ Μετέ –τον οποίο διαδέχθηκε ο Μουσταφά Τραμπά– αποτέλεσαν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Οι παράλληλες αυτές δομές έχουν διατηρήσει επιρροή σε μέρος της μειονότητας, δημιουργώντας στην πράξη δύο διαφορετικά κέντρα αναφοράς. Κατά καιρούς, αυτό έχει οδηγήσει σε εντάσεις, ακόμη και σε επίπεδο καθημερινότητας, από ξεχωριστές θρησκευτικές τελετές μέχρι αντιπαραθέσεις σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι η επιλογή των μουφτήδων δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον θεσμικό τους ρόλο, καθώς ασκούν αρμοδιότητες που αγγίζουν τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι και στην ίδια την Τουρκία οι μουφτήδες διορίζονται από το κράτος.

Η απάντηση της επίσημης Μουφτείας Κομοτηνής στην Άγκυρα

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε και η πρόσφατη τοποθέτηση της επίσημης Μουφτείας Κομοτηνής, η οποία απάντησε ευθέως στις τουρκικές αιτιάσεις. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου ο θεσμός της μουφτείας λειτουργεί εντός της έννομης τάξης, ενώ υπογράμμισε ότι από θεολογική άποψη δεν τίθεται ζήτημα διορισμού, εφόσον το πρόσωπο διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η προϊστορία

Για να γίνει κατανοητό γιατί το ζήτημα επιστρέφει, χρειάζεται να δει κανείς και το ιστορικό του βάθος.

Από τη μία πλευρά, τα Σεπτεμβριανά του 1955 στην Κωνσταντινούπολη παραμένουν ένα ισχυρό σημείο αναφοράς για την ελληνική πλευρά, καθώς οδήγησαν στη δραματική συρρίκνωση της ελληνικής παρουσίας στην Τουρκία.

Από την άλλη, η ιστορία της μειονότητας στη Θράκη περιλαμβάνει και περιόδους έντονης καχυποψίας και περιορισμών. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το δόγμα του «από Βορράν κινδύνου» αποτέλεσε τη βάση για πολιτικές που επέβαλαν διοικητικές διακρίσεις. Στρατιωτικά φυλάκια, μπάρες που διαχώριζαν χωριά και περιορισμοί σε βασικές δραστηριότητες διαμόρφωσαν ένα κλίμα που επηρέαζε την καθημερινότητα των μουσουλμάνων πολιτών.

Αυτό το κλίμα κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 1990 στην Κομοτηνή. Με αφορμή την καταδίκη του μειονοτικού βουλευτή Αχμέτ Σαδίκ και ένα περιστατικό στο νοσοκομείο της πόλης, ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια βίας. Μειονοτικά καταστήματα λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν, σε ένα γεγονός που έχει καταγραφεί ως πογκρόμ και αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής.

Τα γεγονότα εκείνα λειτούργησαν ως σημείο καμπής. Η πολιτική ηγεσία της εποχής αναγνώρισε την ανάγκη αλλαγής πορείας και προχώρησε σε αποφάσεις για την άρση των διακρίσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση.

Από τη δεκαετία του ’90 και μετά, η Ελλάδα προχώρησε σταδιακά σε μέτρα που στόχευαν στην ενίσχυση της ισονομίας και της ένταξης της μειονότητας. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν πολιτικές όπως η ποσόστωση στην εκπαίδευση, που αύξησε σημαντικά τη συμμετοχή των νέων της μειονότητας στα πανεπιστήμια.

Οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών και στη μεγαλύτερη συμμετοχή της μειονότητας στην κοινωνική και οικονομική ζωή, χωρίς ωστόσο να εξαφανίσουν πλήρως τις εντάσεις.

Η πρόσφατη ιστορία

Τα τελευταία χρόνια, στο ήδη σύνθετο αυτό πλαίσιο προστέθηκε και ένας ακόμη παράγοντας: οι εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία. Η σύγκρουση μεταξύ του καθεστώτος Ερντογάν και του Φετουλάχ Γκιουλέν επηρέασε και τη μειονότητα στη Θράκη.

Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, υπήρξαν καταγγελίες για στοχοποίηση προσώπων της μειονότητας ως «γκιουλενιστών», απαγορεύσεις εισόδου στην Τουρκία και πιέσεις που επηρέασαν την εσωτερική συνοχή της κοινότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εντάσεις αυτές μεταφέρθηκαν και στην τοπική κοινωνία, δημιουργώντας νέα δεδομένα.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η Θράκη εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο όπου συναντώνται ιστορία, πολιτική και διπλωματία.

Η χθεσινή ανακοίνωση της Άγκυρας δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά συνέχεια μιας μακράς διαδρομής. Μιας διαδρομής όπου το ζήτημα της μειονότητας επιστρέφει διαρκώς, κάθε φορά με διαφορετική αφορμή, αλλά με τον ίδιο βασικό πυρήνα διαφωνίας.

Και όσο αυτός ο πυρήνας παραμένει, το θέμα θα συνεχίσει να βρίσκεται –άλλοτε πιο έντονα, άλλοτε πιο διακριτικά– στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.