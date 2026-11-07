 Οδηγός προειδοποιεί -Γιατί δεν πρέπει να καθόμαστε στα καθίσματα του Μετρό και των λεωφορείων - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός προειδοποιεί -Γιατί δεν πρέπει να καθόμαστε στα καθίσματα του Μετρό και των λεωφορείων

Καθίσματα λεωφορείου
Καθίσματα λεωφορείου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένας οδηγός στο Μετρό εκμυστηρεύτηκε μία πληροφορία «εκ των έσω», προτρέποντας τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς να μην χρησιμοποιούν τα καθίσματα.

Οι εμπειρίες των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς σπανίως γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό, ωστόσο θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες στους χιλιάδες επιβάτες που τα χρησιμοποιούν καθημερινά.

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