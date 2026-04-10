Γιαννιτσά: Έκλεψε αυτοκίνητο από πυλωτή και παρέσυρε αστυνομικούς για να αποφύγει τον έλεγχο - iefimerida.gr

Ένας 22χρονος τραυμάτισε αστυνομικό στην περιοχή των Γιαννιτσών, όταν προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Λίγη ώρα μετά εντοπίστηκε να έχει πέσει στην περίφραξη επιχείρησης, προκαλώντας υλικές ζημιές και σε δύο οχήματα ενώ βρισκόταν και υπό την επήρεια μέθης.

Γιαννιτσά: Πώς έγινε το συμβάν

Ο 22χρονος τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής, έκλεψε το όχημα που ανήκε σε 45χρονο με καταγωγή από την Αλβανία.

Στην προσπάθεια του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, έκανε επικίνδυνο ελιγμό, κινήθηκε προς το μέρος τους και τους πάτησε στα πόδια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 33χρονος ειδικός φρουρός που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας.

Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις και τελικά εντοπίστηκε. Όπως διαπιστώθηκε είχε εκτραπεί της πορείας του και είχε πέσει σε περίφραξη επιχείρηση, προκαλώντας υλικές ζημιές και σε δύο οχήματα αυτής.

Κατά την μέτρηση για αλκοόλ που του έγινε,βρέθηκε θετικός με το ποσοστό οινοπνεύματος να είναι 0.52mg/lt εκπνεόμενου αέρα.

Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών αποχώρησαν, ενώ ο 22χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της Κλοπής, Επικίνδυνης σωματικής βλάβης, Επικίνδυνης οδήγησης, Βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και Απείθειας.