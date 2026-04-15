Γιάννης Στουρνάρας, τρίτη θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος: Ένα ρεκόρ με έντονο αποτύπωμα στην οικονομική πολιτική - iefimerida.gr

Η τρίτη διαδοχική θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος δεν αποτελεί μόνο ένα θεσμικό ορόσημο, αλλά και την κορύφωση μιας μακράς διαδρομής με έντονο αποτύπωμα στην οικονομική πολιτική της χώρας.

Πίσω από το ρεκόρ της τρίτης θητείας, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε διοικητής της κεντρικής τράπεζας με τρεις θητείες, βρίσκεται μια πορεία που συνδυάζει ακαδημαϊκή κατάρτιση, εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση των οικονομικών επιλογών της Ελλάδας ήδη από τη δεκαετία του ’90.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς. Η εξειδίκευσή του στα μακροοικονομικά και στη νομισματική πολιτική αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο για τη μετέπειτα πορεία του, τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στη δημόσια διοίκηση.



Πριν ακόμη εισέλθει στον πυρήνα της πολιτικής εξουσίας, ο Στουρνάρας είχε ήδη διαμορφώσει ένα ισχυρό προφίλ στον χώρο της οικονομικής ανάλυσης και της τραπεζικής. Διετέλεσε επικεφαλής του οικονομικού γραφείου της Τράπεζας της Ελλάδος, αποκτώντας άμεση εμπειρία στους μηχανισμούς άσκησης νομισματικής πολιτικής.

Η διακυβέρνηση Σημίτη

Καθοριστικός σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η περίοδος διακυβέρνησης του Κώστα Σημίτη. Επί της ουσίας, η πρώτη του εμπλοκή στη χάραξη οικονομικής πολιτικής ήρθε σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Γιάννης Στουρνάρας διετέλεσε επικεφαλής του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, θέση από την οποία είχε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής. Η συμβολή του στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών ήταν σημαντική, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.



Παράλληλα, η παρουσία του στον τραπεζικό τομέα ενισχύθηκε περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Ο Γιάννης Στουρνάρας διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος και αργότερα γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ενώ υπήρξε και επικεφαλής οικονομολόγος σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπουργός Οικονομικών το 2012

Η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική όταν, το 2012, κλήθηκε να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Σε μια από τις πιο δύσκολες συγκυρίες για τη χώρα, βρέθηκε στο επίκεντρο της διαχείρισης της κρίσης χρέους, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση ενός απαιτητικού προγράμματος προσαρμογής. Η θητεία του στο υπουργείο χαρακτηρίστηκε από δύσκολες αποφάσεις και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

Από το 2014 στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το 2014, ο Γιάννης Στουρνάρας ανέλαβε τη διοίκηση της Τράπεζα της Ελλάδος, σε μια περίοδο που το τραπεζικό σύστημα παρέμενε εύθραυστο και η οικονομία σε μεταβατικό στάδιο. Από τη θέση του διοικητή, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών και τη σταδιακή επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Η πρώτη του θητεία σημαδεύτηκε από κρίσιμα γεγονότα, όπως οι διαπραγματεύσεις του 2015 και οι πιέσεις στο τραπεζικό σύστημα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Στουρνάρας διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στη διαχείριση των κινδύνων, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της ελληνικής οικονομίας και των ευρωπαϊκών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ανανέωση της θητείας του το 2020 και η πρόσφατη απόφαση για τρίτη διαδοχική θητεία ενισχύουν την εικόνα ενός τεχνοκράτη που απολαμβάνει ευρείας αναγνώρισης τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Το ρεκόρ αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, όπου η εμπειρία και η θεσμική συνέχεια θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.