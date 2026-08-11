Ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος στο iefimerida: Το 2014 ο Δήμος Ελληνικού ήταν αρνητικό σημείο αναφοράς, σήμερα πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη - iefimerida.gr

«Επέλεξα τον δρόμο της δημιουργίας και όχι της διαμαρτυρίας - Θέλω να με θυμούνται ως τον άνθρωπο που έφερε το μέλλον στο παρόν».

Ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, μιλά στο iefimerida για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης, τη διεθνή αναγνώριση του δήμου ως φιναλίστ στο Seoul Smart City Prize 2026, τα έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και προειδοποιεί ότι χωρίς νέες υποδομές από το κράτος το κυκλοφοριακό θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της επόμενης ημέρας

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Ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος

Από το Ελληνικό μέχρι τη Σεούλ, ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας διεθνούς συζήτησης για το πώς μπορούν οι σύγχρονες πόλεις να συνδυάζουν την τεχνολογία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο δήμος είναι ανάμεσα στους τέσσερις φιναλίστ παγκοσμίως στην κατηγορία Leadership του Seoul Smart City Prize 2026, ενός διεθνούς θεσμού που διοργανώνεται από τον Μητροπολιτικό Δήμο της Σεούλ, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας και του World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO). Μια υποψηφιότητα που δεν βασίστηκε σε σχέδια επί χάρτου, αλλά σε έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως στην πολιτική προστασία με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, στις κοινωνικές δομές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στις υποδομές για τα Άτομα με Αναπηρία, αλλά και στη συνολική αλλαγή της εικόνας μιας περιοχής που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε παράδειγμα εγκατάλειψης.

Διεθνής διάκριση για τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης -Στις 4 κορυφαίες υποψηφιότητες

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος, μιλώντας στο iefimerida για αυτή τη διεθνή διάκριση, σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αξία της είναι πως η δουλειά του δήμου αξιολογείται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Ο φάκελος υποψηφιότητας ήταν εξαιρετικά απαιτητικός και έπρεπε να αποτυπώνει με λεπτομέρεια όλο το έργο που έχει γίνει στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης τα τελευταία χρόνια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η αξιολόγηση αφορούσε τέσσερις βασικούς άξονες: την πολιτική προστασία, την κοινωνική πολιτική, τα μεγάλα έργα ανάπλασης και τις επενδύσεις.

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Στην κατηγορία Leadership, όπου ο δήμος βρίσκεται ανάμεσα στους τέσσερις κορυφαίους υποψηφίους από όλο τον κόσμο, αξιολογούνται η ηγεσία, η καινοτόμος χρήση τεχνολογίας και δεδομένων, η βελτίωση της ζωής των κατοίκων, η δημιουργία συνεργασιών και η αντιμετώπιση αστικών προβλημάτων με νέες προσεγγίσεις.

«Από το 2014, όταν ο Δήμος μας ήταν ένα αρνητικό σημείο αναφοράς, φτάσαμε σήμερα να πρωταγωνιστούμε στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην πρόοδο, χωρίς ποτέ να αφήνουμε πίσω μας τον άνθρωπο», αναφέρει ο δήμαρχος.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η νότια Αθήνα αλλάζει ριζικά. Εκεί όπου για δεκαετίες υπήρχε ο χώρος του παλιού αεροδρομίου, βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη μια από τις μεγαλύτερες αστικές μεταμορφώσεις της Ευρώπης.

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Κωνσταντάτος: «Το Ελληνικό δεν μπορεί να χαθεί» -Η επένδυση που αλλάζει την περιοχή

Για τον δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης, η επένδυση στο Ελληνικό δεν αποτέλεσε ποτέ απλώς ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο, αλλά μια ιστορική ευκαιρία που έπρεπε να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία.

«Εμείς είμαστε η διοίκηση που από το 2014, όταν αναλάβαμε τον δήμο, είχαμε ξεκάθαρη θέση. Όταν ακόμη συζητούσαν αν θα γίνει ή όχι η επένδυση, εμείς είπαμε ναι στην ανάπτυξη, ναι στις νέες επενδύσεις, αλλά με κανόνες. Υπήρχαν προσπάθειες να ανακοπεί η επένδυση, ακόμη και με προτάσεις που θα δημιουργούσαν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για την περιοχή. Εμείς θεωρήσαμε ότι το Ελληνικό δεν μπορεί να χαθεί. Έπρεπε να γίνει μια μεγάλη αλλαγή, αλλά αυτή η αλλαγή έπρεπε να έχει όφελος και για την πόλη και για τους δημότες μας», σημειώνει.

Σήμερα, όπως υποστηρίζει, τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της επιλογής είναι ήδη ορατά. Ανάμεσα στα έργα που ξεχωρίζει βρίσκεται το νέο κτίριο για τα Άτομα με Αναπηρία, μια υποδομή που ξεπερνά τα όρια του δήμου.

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«Έχουμε ήδη παραλάβει το κτίριο των ΑμεΑ, αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο που εξυπηρετεί παιδιά από όλη την Αττική. Έχουμε το γήπεδο μπάσκετ, έχουμε σημαντικές αθλητικές υποδομές και προχωρούν και άλλα έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής», αναφέρει. Η λογική αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι που συνδέει την τοπική ανάπτυξη με τη φιλοσοφία των «έξυπνων πόλεων» που εξετάζει και ο διεθνής θεσμός της Σεούλ, δηλαδή όχι μόνο τεχνολογία, αλλά λύσεις που βελτιώνουν πραγματικά την καθημερινότητα.

Ελληνικό: Η μεγάλη ανησυχία Κωνσταντάτου για την επόμενη ημέρα﻿

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο Αθλητικό Πάρκο του Ελληνικού, το οποίο χαρακτηρίζει ένα έργο που επιστρέφει δημόσιο χώρο στους κατοίκους. «Το τελευταίο μεγάλο παράδειγμα είναι το Αθλητικό Πάρκο του Ελληνικού που παραδόθηκε δίπλα στα σπίτια μας. Είναι ένας υπέροχος χώρος μέσα στις γειτονιές μας, όπου ο κόσμος μπορεί να απολαμβάνει δωρεάν εγκαταστάσεις για τένις, μπάσκετ, στίβο. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι μόνο η αρχή», τονίζει. Παράλληλα, ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι η επένδυση είχε ήδη θετικό οικονομικό αποτύπωμα για τον δήμο, καθώς τα ανταποδοτικά οφέλη αξιοποιήθηκαν προς όφελος των πολιτών. «Τα χρήματα που έχουμε εισπράξει τα ρίξαμε στο καλάθι των ανταποδοτικών τελών και έτσι δεν είχαμε αυξήσεις. Γι’ αυτό ο δήμος μας έχει σήμερα τα φθηνότερα δημοτικά τέλη στη Νότια Αθήνα, αν όχι σε ολόκληρη την Αττική».

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Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία για την επόμενη ημέρα του Ελληνικού, σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, δεν είναι η προσωρινή όχληση που προκαλούν τα μεγάλα έργα, αλλά η ανάγκη να υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός από το κράτος για τις μετακινήσεις και τις νέες ανάγκες που θα δημιουργηθούν. «Αυτό που με αγχώνει και με ανησυχεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ούτε η σκόνη ούτε η φασαρία, γιατί αυτά είναι περαστικά. Είναι περισσότερο η επίλυση του συγκοινωνιακού, το οποίο όταν λειτουργήσει το Ελληνικό θα επιβαρυνθεί πάρα πάρα πολύ και εκεί δεν φαίνεται κανένα φως στο τούνελ. Θα πρέπει η πολιτεία να το δει αυτό άμεσα», επισημαίνει. Ο δήμαρχος προειδοποιεί ότι η ολοκλήρωση της επένδυσης θα φέρει μια νέα πραγματικότητα για ολόκληρη τη νότια Αθήνα, με χιλιάδες νέους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες. «Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός σχεδιασμός για την αποσυμφόρηση της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, που σήμερα είναι ήδη αδιαπέραστες. Μπορεί να κάνεις πάρα πολύ ώρα για να περάσεις το τμήμα της Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού. Χωρίς την υπογειοποίηση της λεωφόρου Κατεχάκη, χωρίς άλλα έργα υποδομής και χωρίς την επέκταση του Μετρό, που δεν βλέπω να γίνεται τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, μιλάμε για άφιξη χιλιάδων νέων κατοίκων εντός και εκτός Ελληνικού. Μην ξεχνάτε ότι ήδη η Νότια Αθήνα είναι πρωταθλήτρια στην οικοδόμηση σε όλους τους δήμους της, εκτός επένδυσης. Όταν θα γίνει και η επένδυση στο Ελληνικό, τότε το πράγμα θα εκτοξευθεί. Και εκεί πλέον μας βρίσκει απροετοίμαστους».

Αναφερόμενος στη συνεργασία με την επενδύτρια εταιρεία αλλά και την κυβέρνηση, ο κ. Κωνσταντάτος υποστηρίζει ότι υπάρχουν θετικά βήματα, ωστόσο παραμένουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν.

«Οι δεσμεύσεις της επενδύτριας απέναντί μας βρίσκονται σε καλό δρόμο, χωρίς να λέμε ότι όλα γίνονται αμέσως και κάθετα. Με την κυβέρνηση υπάρχει πίεση σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του δήμου, τον Φορέα Διαχείρισης Κοινόχρηστων του Ελληνικού και τη διασύνδεσή μας με αυτόν. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει επικοινωνία και καλή διάθεση να λυθούν. Αν δεν λυθούν, θα σκάσει όλο αυτό στα χέρια και του επενδυτή και της κυβέρνησης και βεβαίως του δήμου στο επόμενο διάστημα», αναφέρει.

Ελληνικό - Αργυρούπολη: Διεθνής υποψηφιότητα στη Σεούλ με «όπλο» την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η διεθνής υποψηφιότητα του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης στο Seoul Smart City Prize 2026 συνδέεται άμεσα με ένα μοντέλο διοίκησης που, όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος, βασίζεται όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά κυρίως στη χρησιμότητά της για τον πολίτη.

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Κτίριο Φροντίδας ΑμεΑ

Στον φάκελο που κατατέθηκε για τον διεθνή διαγωνισμό περιλαμβάνονται δράσεις πολιτικής προστασίας με αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης, κοινωνικές υπηρεσίες, δομές για ηλικιωμένους και παιδιά, δημοτικό φυσιοθεραπευτήριο, δημοτικό κτηνιατρείο, έργα αναπλάσεων, πάρκα, παιδικές χαρές, αλλά και το Κτίριο Φροντίδας ΑμεΑ. Στην ίδια λογική εντάσσονται και οι πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας, όπως το Κτίριο Ιμέρας, αλλά και η αξιοποίηση της δυναμικής που δημιουργεί η επένδυση του Ελληνικού. Ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά απλώς την κατοχή προηγμένης τεχνολογίας, αλλά την ικανότητα μιας πόλης να αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα. «Δεν αναζητούμε διακρίσεις μέσα από στημένες δημοσκοπήσεις εσωτερικής κατανάλωσης που όποιος πληρώσει φαίνεται. Προτιμούμε να είμαστε πρωταγωνιστές και να αξιολογούμαστε από διεθνείς οργανισμούς που λειτουργούν με αντικειμενικά κριτήρια και κρίνουν το πραγματικό έργο», αναφέρει.

Κτίριο Φροντίδας ΑμεΑ

Στην καρδιά αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται η πολιτική προστασία, ένας τομέας που ο κ. Γιάννης Κωνσταντάτος θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά σε ολόκληρη τη χώρα. Ως πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, υποστηρίζει ότι οι δήμοι πρέπει να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. «Η θωράκιση και η προστασία είναι το ζητούμενο. Αυτό που έκανα στον ΣΠΑΥ την περίοδο 2019-2024 ήταν να τον θωρακίσω με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, με τις οργανωμένες εθελοντικές ομάδες των δήμων, με τον εξοπλισμό τους και με όλα όσα συνεπάγεται μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που έχει στα χέρια της την πολιτική προστασία με κανόνες, αλλά, κυρίως, με εργαλεία. Εμείς δημιουργήσαμε το πρότυπο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, το οποίο παρακολουθεί 24 ώρες τι συμβαίνει μέσα στην πόλη με τους εθελοντές μας». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει την πυρκαγιά στον Υμηττό αρχές Ιουνίου. «Στις 6 Ιουνίου προκλήθηκε πυρκαγιά από απόρριψη βεγγαλικών στον Υμηττό. Σε τρία λεπτά τη βρήκαμε. Σε τρία λεπτά, πριν έρθει η Πυροσβεστική, είχαμε εικόνα και μπορούσαμε να δράσουμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να δημιουργηθούν τοπικά κέντρα διαχείρισης κρίσεων στα πρότυπα του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και του ΣΠΑΥ, σε κάθε δήμο και σε κάθε περιφέρεια, για να πάρει ο κάθε δήμος την κατάσταση στα χέρια του», υπογραμμίζει.

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Πάρκο Αφροδίτης

Κωνσταντάτος: «Ο δήμος είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας -Στέκεται δίπλα στον άνθρωπο»

Η συζήτηση με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης περνά από τα μεγάλα έργα και την τεχνολογία στη γενικότερη εικόνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δήμαρχοι. Ο κ. Κωνσταντάντος υποστηρίζει ότι οι δήμοι καλούνται πλέον να διαχειριστούν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, χωρίς όμως να έχουν πάντα τα αντίστοιχα εργαλεία και τους αναγκαίους πόρους. «Οι δήμοι έχουμε καταστεί το σακίδιο του μποξ. Για ό,τι κακό συμβαίνει φταίνε οι δήμοι. Πολύ εύκολο. Και ό,τι καλό γίνεται δεν το εισπράττουμε. Ο δήμος είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας. Είναι η Αυτοδιοίκηση αυτή που στέκεται δίπλα στον άνθρωπο».

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Αυτοδιοίκηση έχει αδυναμίες, ωστόσο θεωρεί ότι η συνολική εικόνα αδικεί τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι περισσότεροι αιρετοί. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την επιλογή του να αναζητήσει νέους τρόπους χρηματοδότησης και συνεργασιών, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα στον δήμο. «Εδώ προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε πόρους, άλλα εργαλεία, χορηγίες, δωρεές. Εγώ έχω έναν δήμο που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο με πάρα πολλές δωρεές μεγάλων εταιρειών. Το επέλεξα ως στρατηγική». Μια επιλογή που, όπως παραδέχεται, προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά ο ίδιος επιμένει ότι το ζητούμενο για έναν δήμαρχο είναι το αποτέλεσμα που φτάνει στον πολίτη. «Έχω δεχθεί πάρα πολύ πόλεμο γι’ αυτό. Όμως δεν αντέχω άλλο ένα πράγμα: ή το έργο θα φτάσει στον πολίτη ή θα κάνουμε πολιτική με ένα πανό διαμαρτυρίας. Εγώ έχω επιλέξει τον δρόμο της δημιουργίας και όχι της διαμαρτυρίας», τονίζει.

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Κωνσταντάτος: Οι δήμοι πρέπει να δημιουργούν δικούς τους πόρους

Ένα από τα ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα για το μέλλον των δήμων είναι η οικονομική τους αυτονομία. Ο κ. Κωνσταντάτος υποστηρίζει ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τη δική της περιουσία και να δημιουργεί νέες πηγές εσόδων. «Κάποια στιγμή πρέπει και η Αυτοδιοίκηση να μάθει να "γεννάει" χρήματα. Πρέπει να μάθει να "γεννάει" πόρους από μόνη της». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει το επιχειρηματικό HUB του δήμου, ένα έργο που, όπως εξηγεί, βασίστηκε σε διαφορετική αντίληψη για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

«Είχαμε ένα δημοτικό κτίριο, το οποίο ήταν κυριολεκτικά κατεστραμμένο. Αλλάξαμε στρατηγική και είπαμε ότι θα βάλει κάποιος άλλος τα χρήματα, θα το φτιάξει, θα αποδώσει ένα ποσοστό του κτιρίου στον δήμο, θα στεγάσουμε εκεί το ΚΑΠΗ μας, θα δημιουργηθούν άλλες δομές και το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί εμπορικά. Μιλάμε για ένα κτίριο που το μισθώνουν δεκάδες εταιρείες. Ο άνθρωπος που έβαλε τα χρήματα κάνει απόσβεση, ο δήμος παίρνει ενοίκιο, στεγάζεται το ΚΑΠΗ μας σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο και μελλοντικά αυξάνονται τα έσοδα του δήμου. Αυτή είναι η Αυτοδιοίκηση. Να μην μιζεριάζουμε, να μην κλαιγόμαστε, να μη περιμένουμε να έρθει ως μάννα εξ ουρανού το κράτος να σου πει "πάρε"».

Κωνσταντάτος: «Να αυτονομηθεί επιτέλους η Αυτοδιοίκηση - Όχι στην κατευθυνόμενη διοίκηση»

Η μεγάλη θεσμική αλλαγή που θεωρεί αναγκαία ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης είναι η πραγματική ανεξαρτησία των δήμων. Όπως υποστηρίζει, το σημερινό μοντέλο εξακολουθεί να διατηρεί μια σχέση εξάρτησης από το κεντρικό κράτος, δημιουργώντας καθυστερήσεις και περιορισμούς. «Να κάνει επιτέλους η πολιτεία αυτό που πρέπει. Να δώσει στην Αυτοδιοίκηση, να είναι Αυτοδιοίκηση και όχι κατευθυνόμενη Αυτοδιοίκηση. Να αυτονομηθεί η Αυτοδιοίκηση. Να έχω την ευθύνη της υπογραφής μου, οι υπηρεσίες μου να έχουν την ευθύνη της υπογραφής τους μέχρι το τέλος. Να ελεγχόμαστε βεβαίως στο οικονομικό μας σκέλος, αλλά να μπορούμε να αποφασίζουμε και να υλοποιούμε. Δεν μπορεί να μου κρατάς στο τέλος ανθεκτικότητα, κράτος. Να έχεις δήμους όπως η Χερσόνησος, ο Πλατανιάς, δήμους στη Χαλκιδική, που δίνουν εκατομμύρια από τα ξενοδοχεία τους και από αυτούς τους δήμους να μην επιστρέφει ένα ευρώ για την ανθεκτικότητά τους. Δεν επιτρέπεται τα έσοδα των δήμων να μην επιστρέφουν στους δημότες», υπογραμμίζει.

Όταν η συζήτηση φτάνει στο προσωπικό του πολιτικό μέλλον, ο κ. Κωνσταντάτος αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα, αλλά δηλώνει ότι η Αυτοδιοίκηση είναι ο χώρος όπου αισθάνεται ότι μπορεί να παράγει ουσιαστικό έργο. «Η Αυτοδιοίκηση έχει δημιουργικό ρόλο. Είναι ένας ρόλος πολύ ψυχοφθόρος, πολύ κουραστικός. Έχεις τα προβλήματα του ανθρώπου στην καθημερινότητά του στην πλάτη σου. Αλλά έχεις και τη μεγάλη χαρά, την ικανοποίηση». Για τον ίδιο, η μεγαλύτερη ανταμοιβή ενός δημάρχου δεν είναι οι αριθμοί των έργων, αλλά οι στιγμές όπου βλέπει ότι μια παρέμβαση αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου. «Αυτό το μικρό παιδί που θα παίξει σε μια παιδική χαρά με ασφάλεια, ο παππούς που θα πάει να πιει τον καφέ του σε ένα ωραίο ΚΑΠΗ, οι κοινωνικές σου υποδομές. Το έργο που βλέπεις ζωντανό δεν νομίζω ότι μπορεί να το ζήσει κάποιος που είναι στην κεντρική σκηνή». Αναφερόμενος σε μια προσωπική στιγμή που τον σημάδεψε, θυμάται την έναρξη της δημοτικής συγκοινωνίας.

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«Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν έβγαλα τη δημοτική συγκοινωνία, που ήταν ένα έργο ζωής για μένα από τους πρώτους μήνες που έγινα δήμαρχος. Ήρθε μια γιαγιά και με αγκάλιασε γιατί μου είπε ότι της επέτρεψε να πηγαίνει επιτέλους στον άντρα της, που ήταν στο νεκροταφείο».

Μιλώντας για την επόμενη ημέρα δεν αποκλείει μια πιθανή παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, όμως θεωρεί ότι η Αυτοδιοίκηση δύσκολα αντικαθίσταται. «Δεν θεωρώ ότι η κεντρική σκηνή μπορεί να μου δώσει τα συναισθήματα που μου δίνει η Αυτοδιοίκηση».

Κωνσταντάτος: «Θέλω να με θυμούνται ως τον άνθρωπο που μετέτρεψε το Ελληνικό σε πόλη του μέλλοντος»

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Γιάννης Κωνσταντάτος επιστρέφει στην έννοια της παρακαταθήκης. Δεν μιλά για έναν απολογισμό έργων, αλλά για μια αλλαγή νοοτροπίας και εικόνας μιας ολόκληρης πόλης.

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«Θα ήθελα συνολικά να με θυμούνται ως έναν οραματιστή δήμαρχο που τόλμησα και σήκωσα τον πήχη πολύ ψηλά και πήρα μια πόλη που ήταν στην αφάνεια. Θέλω να με θυμούνται ως τον άνθρωπο που μετάλλαξε αυτή την πόλη. Την οδήγησε να γίνει η πόλη του μέλλοντος».

Μεταξύ των έργων που θέτει ως στόχο για την επόμενη περίοδο είναι το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο, το Παγκόσμιο Μέγαρο Ποντιακού Ελληνισμού, το AI Hub, η eSports Arena, νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και το μεγάλο παραλιακό αθλητικό κέντρο. Και καταλήγει με τη φράση που, όπως λέει, συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του: «Δεν θέλω δηλαδή να είμαι ένας πετυχημένος δήμαρχος. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που πέτυχε με την κοινωνική του προσφορά στον κόσμο. Όσο έχω αυτό το συναίσθημα, και πιστεύω ότι το έχω ακόμη, παρά το γεγονός ότι είμαι δώδεκα χρόνια δήμαρχος, θα είμαι χρήσιμος. Όταν αυτό μέσα μου στερέψει, θα φύγω μόνος μου με αξιοπρέπεια. Δεν θέλω να είμαι στην πολιτική εκατό χρόνια απλά για να είμαι και να φέρω την ιδιότητα. Αυτό είναι αρρώστια. Δεν είναι εύκολο».

Η παρουσία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης στους τέσσερις κορυφαίους του κόσμου για το Seoul Smart City Prize 2026, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, αποτελεί για τη δημοτική αρχή το μήνυμα ότι μια πόλη που κάποτε θεωρούνταν παράδειγμα προς αποφυγή μπορεί να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για το μέλλον.