Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σέρβιρε απόρους λίγα 24ωρα πριν από τη «βόμβα»-trade στους Μαϊάμι Χιτ -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Λίγα 24ωρα πριν από τη μεταγραφή-βόμβα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, ο σταρ του NBA βρέθηκε για καλό σκοπό στο κέντρο της Αθήνας μαζί με την οικογένειά του.



Το περασμένο Σάββατο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η σύζυγός του Μαράια, η μητέρα του Βερόνικα και ο αδελφός του Θανάσης σέρβιραν άστεγους και άπορους Αθηναίους μαζί με τους εθελοντές της Εqual Society στην οδό Αλικαρνασσού στον Κολωνό.



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Οι υπεύθυνοι της Equal Sociaty ενημέρωσαν την οικογένεια για το έργο του οργανισμού και τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη μέσω του κοινωνικού συσσιτίου, που προσφέρεται εδώ και 13 χρόνια.

Ανάμεσα στους άπορους συνάντησαν παλιούς τους γνώριμους από την εποχή που ζούσαν στα Σεπόλια

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές σκηνές όταν οι Αντετοκούνμπο συνάντησαν ανάμεσα στους άπορους παλιούς τους γνώριμους από την εποχή που ζούσαν στα Σεπόλια.

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Ο «μάγος» των παρκέ πήρε την κουτάλα και μαζί με την οικογένειά του σέρβιρε το γεύμα αγάπης, που περιελάμβανε κοτόπουλο με ρύζι, σαλάτα, ψωμί και τυρί, σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.



Κάποιοι από τους εθελοντές του ζήτησαν αυτόγραφο κι εκείνος υπέγραψε πρόθυμα στις μαγειρικές ποδιές τους. Μαζί του ήταν και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά που έχει αποκτήσει με τη Μαράια, καθώς το ζευγάρι θέλει να μάθουν από νωρίς την αξία της προσφοράς.

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