Γιάννενα – Κακαβιά: Σε εξέλιξη η κατασκευή του μεγάλου οδικού άξονα -Θα συνδέσει την Ιονία Οδό με τα ελληνοαλβανικά σύνορα

Στα εργοτάξια της Κοσμηράς, του Ασβεστοχωρίου και στη σύνδεση με την Ιόνια και την Εγνατία Οδό εξελίσσονται οι εργασίες για τον νέο οδικό άξονα Ιωάννινα–Κακαβιά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κατασκευή του οδικού άξονα Ιωάννινα–Κακαβιά έχει ξεκινήσει, με την εταιρεία ΑΒΑΞ να έχει αναπτύξει εργοτάξια στην Κοσμηρά, στο Ασβεστοχώρι και στο σημείο σύνδεσης με την Ιόνια και την Εγνατία Οδό, όπου εκτελούνται χωματουργικές εργασίες.

Ο νέος άξονας, μήκους 69,5 χλμ., χωρίζεται σε δύο τμήματα: την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου 46,4 χλμ. από τα Ιωάννινα έως το Καλπάκι και την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου 23,1 χλμ. μέχρι την Κακαβιά.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο του 2029, στόχος που επαναβεβαιώθηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, κατά την επίσκεψή του στα εργοτάξια, χαρακτηρίζοντας το έργο πραγματικότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Με συνολικό προϋπολογισμό 386 εκατ. ευρώ, η ολοκλήρωση του άξονα αναμένεται να προσφέρει ταχύτερη σύνδεση με την Αλβανία, να βελτιώσει την πρόσβαση στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων και να ενισχύσει το διασυνοριακό εμπόριο.

Ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 386 εκατ. ευρώ, μήκους 69,5 χιλιομέτρων, που αποτελεί τη βόρεια συνέχεια της Ιόνιας Οδού και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029.



Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για την Ήπειρο βρίσκεται πλέον σε φάση κατασκευής. Ο οδικός άξονας Ιωάννινα–Κακαβιά, ένα έργο που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της περιοχής, προχωρά με την ανάπτυξη εργοταξίων και την εκτέλεση χωματουργικών και τεχνικών εργασιών σε διαφορετικά σημεία της χάραξης.



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Η κατασκευή του νέου δρόμου αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις οδικές μετακινήσεις στην Ήπειρο, καθώς θα συνδέσει τα Ιωάννινα με την ελληνοαλβανική μεθόριο, δημιουργώντας έναν σύγχρονο οδικό διάδρομο προς τα Δυτικά Βαλκάνια.



Το έργο έχει αναλάβει η κατασκευαστική εταιρεία ΑΒΑΞ, ενώ η σύμβαση υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2024.



Η εικόνα από τα εργοτάξια δείχνει ότι οι εργασίες έχουν αναπτυχθεί σε τρία βασικά σημεία: στην Κοσμηρά, στο Ασβεστοχώρι και στην περιοχή σύνδεσης του νέου άξονα με την Ιόνια και την Εγνατία Οδό.



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Ήδη έχουν προχωρήσει οι χωματουργικές εργασίες και οι διαμορφώσεις του εδάφους, ενώ σε διάφορα σημεία η νέα χάραξη γίνεται πλέον ορατή.



Ιδιαίτερη σημασία έχει το σημείο σύνδεσης με τους δύο αυτοκινητοδρόμους, όπου προβλέπεται η κατασκευή μεγάλης γέφυρας μήκους περίπου 560 μέτρων και 14 ανοιγμάτων.



Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα του συγκεκριμένου οδικού άξονα.



Το έργο έχει περάσει από τη φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών στην κατασκευαστική ανάπτυξη.



Γιάννενα – Κακαβιά: Σε εξέλιξη η κατασκευή του μεγάλου οδικού άξονα που θα συνδέσει την Ιονία Οδό με τα ελληνοαλβανικά σύνορα / Πηγή χάρτη: υπουργείο Υποδομών

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Το αντικείμενο του έργου – Τα δύο τμήματα του δρόμου



Ο νέος οδικός άξονας έχει συνολικό μήκος περίπου 69,5 χιλιομέτρων και χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα, με διαφορετικό αντικείμενο κατασκευής.

Ιωάννινα – Καλπάκι

46,4 χλμ.

Κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη, με έξι ανισόπεδους κόμβους στο συγκεκριμένο υποτμήμα. Καλπάκι – Κακαβιά

23,1 χλμ.



Αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού μέχρι τον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς, με παρεμβάσεις για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της οδικής ασφάλειας.



Συνολικά, ο σχεδιασμός προβλέπει ΙΙ ανισόπεδους κόμβους, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις συνδέσεις με τις γύρω περιοχές και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.



Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές τεχνικές κατασκευές, γέφυρες και παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την ασφαλή και γρήγορη κυκλοφορία των οχημάτων.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι το πρώτο τμήμα αποτελεί νέα χάραξη, ενώ το δεύτερο αφορά την αναβάθμιση της υπάρχουσας διαδρομής από το Καλπάκι έως τα σύνορα.



Πότε θα ολοκληρωθεί



Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση του οδικού άξονα τον Ιούνιο του 2029.



Ο στόχος αυτός επαναβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στα Ιωάννινα, στις 30 Οκτωβρίου 2026.



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Κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο, ο κ. Χατζηδάκης ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την περιοχή.



«Ο οδικός άξονας Ιωάννινα προς Κακαβιά είναι ένα μεγάλο έργο, όχι μόνο για την Ήπειρο, αλλά και για την Ελλάδα. Είναι ένα έργο που συζητείται τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το κάνει πραγματικότητα» τόνισε ο κ Χατζηδάκης και πρόσθεσε :«Εδώ και έναν χρόνο έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι μέσα στο 2029».



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεση του δρόμου με την Ιόνια και την Εγνατία Οδό, επισημαίνοντας ότι η νέα υποδομή θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Ηπείρου.



Πόσο κοστίζει η κατασκευή



Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα 386 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων.



Η βασική σύμβαση κατασκευής ανέρχεται περίπου στα 310 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πρόσθετες προαιρέσεις αφορούν μεταξύ άλλων το τμήμα Καλπάκι–Κακαβιά και τις συνδέσεις με το αεροδρόμιο και τη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων.



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Η χρηματοδότηση και η υλοποίηση του έργου εντάσσονται στον σχεδιασμό για την αναβάθμιση των μεγάλων οδικών υποδομών της χώρας.



Τι θα αλλάξει για την Ήπειρο



Η κατασκευή του άξονα Ιωάννινα–Κακαβιά δεν αφορά μόνο τη βελτίωση της διαδρομής προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα.



Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να προσφέρει:



Ταχύτερη και ασφαλέστερη σύνδεση των Ιωαννίνων με την Κακαβιά.

Καλύτερη πρόσβαση προς την Αλβανία και τις αγορές των Δυτικών Βαλκανίων.

Βελτιωμένη σύνδεση της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων.

Καλύτερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων και στους τουριστικούς προορισμούς της Ηπείρου.

Ενίσχυση των εμπορευματικών μεταφορών και του διασυνοριακού εμπορίου.

Παράλληλα, με τη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Κακαβιά δημιουργείται ένας σημαντικός οδικός διάδρομος που ενώνει τη Δυτική Ελλάδα με τα βόρεια σύνορα της χώρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ