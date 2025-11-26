Γιαννάκος: «Δεν είναι καλά τα νέα για τον 12χρονο από την Καρδίτσα -Κρατούσε μπουκάλι με οινόπνευμα και εξερράγη στο χέρι του» - iefimerida.gr

Απαισιόδοξος παρουσιάστηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, για την υγεία του 12χρονου παιδιού από την Καρδίτσα που έχει εκτεταμένα εγκαύματα στο σώμα του.

Το παιδί υπέστη τα εγκαύματα ύστερα από ανάφλεξη που έγινε ουσιαστικά στο χέρι του, καθώς κρατούσε ένα μπουκάλι με οινόπνευμα και προσπαθούσε να ρίξει στη φωτιά στο τζάκι. Το μπουκάλι έκανε ανάφλεξη, ουσιαστικά εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα το παιδί να «λαμπαδιάσει» και να καεί σε μεγάλο μέρος του σώματός του.

Μιλώντας για την πορεία της υγείας του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή του. «Δυστυχώς δεν έχω καλά νέα για το παιδί. Φέρει εγκαύματα στο 70% του σώματός του. Ελπίζω να τα καταφέρει, αλλά η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Το Παίδων Αγλαΐας Κυριακού είναι το απολύτως καταρτισμένο νοσοκομείο για τα εγκαύματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Και στην Καρδίτσα οι συνάδελφοι έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ωστόσο, η κατάστασή του δυστυχώς είναι πολύ κρίσιμη», είπε ο κ. Γιαννάκος μιλώντας στο Action 24.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση για την απόδοση ευθυνών, καθώς ο 12χρονος δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να βρίσκεται μπροστά από ένα τζάκι μόνος του, κρατώντας ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό.