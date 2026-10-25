Έρευνα και για άλλα βαριά αδικήματα, πέρα από φοροδιαφυγή, για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο με τους φούρνους -100 εμπλεκόμενοι, στο μικροσκόπιο 200 εταιρείες - iefimerida.gr

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος για υπόθεση φορολογικής απάτης στη γνωστή αλυσίδα φούρνων «Αττικοί Φούρνοι» (πρώην «Χωριάτικο»), όπου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 100 άτομα.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να είχε «αχυρανθρώπους» σε περίπου 200 επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται.

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Να σημειωθεί πως εξετάζεται από τις Αρχές αν υπάρχει εμπλοκή και σε άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων αυτά των: εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης πλαστογραφίας, κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένης εμπορίας ανθρώπων, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, διακεκριμένης μαστροπείας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, διακεκριμένης απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ, κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένης φοροδιαφυγής, κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση, παράλειψης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση, διακίνησης ναρκωτικών, κατά συναυτουργία και ιδιαίτερα διακεκριμένης διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων.

Με ποινικό παρελθόν ο επιχειρηματίας

Στο παρελθόν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί για υπόθεση κυκλώματος trafficking, το 2008.

Τον Απρίλιο του 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο, σε πρώτο βαθμό για τα αδικήματα σχετικά με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε απάτη.

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Μετά από έφεση, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Τον Νοέμβριο του 2025, συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί τη Lamborghini του με ταχύτητα 216 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 70 χλμ./ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.