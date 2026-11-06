Χάκαραν το email του Άδωνι Γεωργιάδη -Παρήγγειλαν 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach και όπλα - iefimerida.gr

Την παραβίαση του προσωπικού του email κατήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποκαλύπτοντας ότι άγνωστοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τα στοιχεία του για να πραγματοποιήσουν σειρά παραγγελιών μεγάλης αξίας.

O Γεωργιάδης καταγγέλλει παραβίαση του email του

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, οι δράστες, αφού φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, προχώρησαν σε παραγγελίες 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 καραμπίνων Benelli και ενός όπλου Springfield Armory Echelon, χρησιμοποιώντας το όνομά του.

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Ο κ. Γεωργιάδης αντιμετώπισε με χιούμορ το περιστατικό, ευχαριστώντας ειρωνικά τους αγνώστους για τον «πρωτότυπο τρόπο» με τον οποίο επέλεξαν να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.

Παράλληλα, γνωστοποίησε πως επικοινώνησε ήδη με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και προτίθεται να κινηθεί νομικά για την υπόθεση.

«Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με νόημα: «Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…».

«Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα...»

«Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. "Χάκαραν" το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομά μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.



Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλιά μου, αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.



Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν… Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:﻿