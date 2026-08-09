Γεωργιάδης για την επίθεση σε νοσηλεύτρια στον «Ερυθρό Σταυρό»: «Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ» - iefimerida.gr

Παρέμβαση με αφορμή το σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» πραγματοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος στέκεται στο πλευρό της εργαζόμενης στο ΕΣΥ που δέχθηκε επίθεση από ασθενή.

«Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ που και τις ημέρες αυτές που οι περισσότεροι λείπουν για τις διακοπές τους, αυτοί είναι στο καθήκον» τονίζει ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο «X».

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Ο ίδιος περιγράφοντας το περιστατικό αναφέρει ότι η εν λόγω νοσηλεύτρια εξετάσθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου και κρίθηκε ότι μπορεί να αποχωρήσει για ο σπίτι της και ότι «η διοίκηση με την σειρά της χορήγησε 5 ημέρες αδείας και μετά από συνεννόηση με την ίδια, όσο χρειαστεί για την σωματική και ψυχική της αποκατάσταση».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τα ξημερώματα του Σαββάτου, η ειδικευόμενη νοσηλεύτρια δέχθηκε επίθεση από γυναίκα ασθενή, όταν της ζητήθηκε να περιμένει προκειμένου να εξεταστούν πρώτα άλλα περιστατικά που κρίνονταν πιο επείγοντα.

Η νοσηλεύτρια υπηρετεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, ωστόσο εκείνη τη νύχτα είχε μετακινηθεί στα Επείγοντα προκειμένου να ενισχύσει το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη:

«Ξημερώματα και κατά το πέρας της γενικής εφημερίας του Γ.Ν. Ερυθρός Σταυρός της 7ης Αυγούστου ασθενής που περίμενε στο φορείο για να εξετασθεί, για άγνωστη αιτία επετέθη σε νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντα της στα επείγοντα, με αποτέλεσμα να υποστεί ξυλοδαρμό!

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Εκλήθη η αστυνομία και συνελήφθη η ασθενής η οποία άσκησε βία και η νοσηλεύτρια υπέβαλε μήνυση!

Η εν λόγω νοσηλεύτρια εξετάσθηκε από τους ιατρούς του νοσοκομείου και εκρίθη ότι μπορεί να αποχωρήσει για την οικία της!

Η διοίκηση με την σειρά της χορήγησε 5 ημέρες αδείας και μετά από συνεννόηση με την ίδια, όσο χρειαστεί για την σωματική και ψυχική της αποκατάσταση! Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ που και τις ημέρες αυτές που οι περισσότεροι λείπουν για τις διακοπές τους, αυτοί είναι στο καθήκον».