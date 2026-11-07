Γεωργιάδης: Σε 105 νοσοκομεία του ΕΣΥ η ενδονοσοκομειακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση -Μία πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση - iefimerida.gr

Μία άμεση, αλλά και σαφή απάντηση στις προθέσεις της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στο ΕΣΥ, η οποία έχει θέσει σε λειτουργία την ενδονοσοκομειακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και μάλιστα στην συντριπτική πλειονότητα των ιδρυμάτων, δίνει ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ.

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Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε πριν από λίγη ώρα τα εξής:

«Η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση είναι πλέον καθημερινή πραγματικότητα στο ΕΣΥ.

Έως σήμερα:

✅ 105 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα

✅ Πάνω από 500.000 ιατρικές εντολές

✅ Πάνω από 600.000 εκτελέσεις από τα νοσοκομειακά φαρμακεία

✅ Σχεδόν 800.000 χορηγήσεις φαρμάκων σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Για πρώτη φορά, η διαδρομή του φαρμάκου μέσα στο νοσοκομείο, από την εντολή του ιατρού έως τη χορήγηση στον ασθενή, καταγράφεται ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και διαφάνεια.

Ευχαριστώ θερμά τους ιατρούς, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, τις ΥΠΕ, τις διοικήσεις και τα τμήματα πληροφορικής των νοσοκομείων, τις εταιρείες πληροφορικής και την ΗΔΥΚΑ.

Συνεχίζουμε με την ένταξη όλων των νοσοκομείων. Μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση, προς όφελος κάθε ασθενή και κάθε επαγγελματία υγείας του ΕΣΥ. Και οι ακροαριστεροί συνδικαλιστές στον κόσμο τους ως συνήθως».