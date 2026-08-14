Γεωργιάδης κατά Σταυρόπουλου για τις εκπομπές της Μανωλίδου: «Μισογύνης, φαλλοκράτης -Ο κόσμος σας άφησε πίσω» - iefimerida.gr

Έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο σκιτσογράφος Στάθης Σταυρόπουλος με αφορμή τις ραδιοφωνικές εκπομπές της Ευγενίας Μανωλίδου με τον Άρη Πορτοσάλτε στον ΣΚΑΪ, με θέμα την Ελληνική Μυθολογία.



Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από άρθρο του κ. Σταυρόπουλου σε ενημερωτική ιστοσελίδα, με τίτλο «Καημένε Όμηρε τι σου ’μελλε να πάθεις».

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Ο σκιτσογράφος άσκησε κριτική στην επιλογή της Ευγενίας Μανωλίδου για την παρουσίαση των συγκεκριμένων εκπομπών, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την ανάλυση της Ελληνικής Μυθολογίας. Παράλληλα, επέκρινε τη διοίκηση του σταθμού για την επιλογή της, γράφοντας ότι «την επέλεξε επειδή «παροικεί την εξουσία».

Οι αναφορές του Στάθη Σταυρόπουλου προκάλεσαν την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε δημόσια χαρακτηρίζοντάς τον «μισογύνη» και «ξερόλα».



«Και όμως ο συμπλεγματικός, μισογύνης και ξερόλας @st_stavropoulos βρήκε την ευκαιρία αντί να πει ένα μπράβο, που μεταδίδονται αυτές οι επιμορφωτικές εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην ώρα με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα, βγάζει όλη του τη χολή κατά την Ευγενίας απλώς και μόνον διότι είναι η σύζυγός μου», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

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Ο κ. Σταυρόπουλος δεν άφησε αναπάντητα τα γραφόμενα του υπουργού, δίνοντας συνέχεια. «Κύριε Γεωργιάδη, αν η κυρία Μανωλίδου δεν παροικούσε την εξουσία ούτε εκπομπή θα έβλεπε ούτε θα έσπευδαν καθηγητές να τη συνδράμουν. Τις λοιπές αγένειες και woke ανοησίες (…μισογύνης) που μου γράφετε σας τις επιστρέφω, διότι σας χαρακτηρίζουν».



Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε στη συνέχεια: «Η απάντησή σας αποδεικνύει και τον περί μισογυνισμού ισχυρισμό μου για το πρόσωπό σας. Ούτε ξέρετε ποια είναι η @ManolidouE ούτε τι σπουδές έχει κάνει στη μουσική και σε ποιο Πανεπιστήμιο και τι ορχήστρες έχει διευθύνει πριν καν με γνωρίσει, ούτε πόσες γλώσσες μιλάει άπταιστα, ούτε τι σπουδές στα κλασικά γράμματα κάνει τώρα και τι βαθμούς παίρνει σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, ούτε γενικά τι χαρακτήρας και τι ικανότητες έχει. Μόνον και μόνον επειδή είναι σύζυγός μου, σας είναι αρκετό για να την απαξιώσετε. Ένας κλασικός μισογύνης, φαλλοκράτης. Ευτυχώς ο κόσμος έχει προχωρήσει και άφησε ανθρώπους σαν και σας πίσω του».



Η απάντηση της Ευγενίας Μανωλίδου



Θέση πήρε και η ίδια η Ευγενία Μανωλίδου η οποία τόνισε: «Από το 2017, όταν ανέλαβα τη διεύθυνση της Ελληνικής Αγωγής, αφιερώνω καθημερινά τη ζωή μου στη μελέτη, στην ανάδειξη και στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του κλασικού πολιτισμού. Μελετώ, σπουδάζω, γράφω βιβλία και άρθρα, συμμετέχω σε συνέδρια και συνεργάζομαι με πανεπιστήμια και επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γνωρίζω πόσα ακόμη έχω να μάθω. Γι’ αυτό ακριβώς συνεχίζω να μαθαίνω. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους, ειδικούς και μη, καθηγητές και μαθητές που πιστεύουν σε εμένα και το έργο της Ελληνικής Αγωγής και των συνεργατών μας που με βοηθούν να βελτιώνομαι και να εξελίσσομαι.



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Οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί και η συλλήβδην απαξίωση της εργασίας ενός ανθρώπου αποτελούν απλώς θόρυβο. Και ο θόρυβος δεν πρόκειται να με απομακρύνει ούτε μία ημέρα από τη δουλειά μου.



Η επόμενη εκπομπή είναι αυτό το Σάββατο στις 09:00 στον @skairadio και είναι αφιερωμένη στους Ήρωες της Ελληνικής Μυθολογίας. Ευχαριστώ πολύ τον @ArisPortosalte για την εμπιστοσύνη του καθώς και όλους τους ακροατές μας».

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε: «Η μικρότητα, η υποτίμηση και η προσβολή της γυναίκας στον τόπο μας, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη σύζυγο Α. Γεωργιάδη είναι δυστυχώς καθημερινότητα. Ούτε ο φθόνος ούτε η κακεντρέχεια πτοούν! Μετρά η επιδοκιμασία των πολλών που ακούν τις εκπομπές. Σάββατο 15/8 ΣΚΑΙ 100,3 ώρα 09:00».