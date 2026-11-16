Άδωνις Γεωργιάδης: «Άμεσα αλλαγές στις εφημερίες των νοσοκομείων Αττικής»

Σε διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές στο σύστημα της γενικής εφημερίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ της Αττικής αναμένεται να προχωρήσουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τις πηγές του iefimerida, οι εν λόγω αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις δεν θα στοχεύουν στην επαναφορά του πρότερου καθεστώτος, όσον αφορά την γενική εφημερία του ΕΣΥ του Λεκανοπεδίου, παρά το γεγονός ότι η συνδικαλιστική ηγεσία των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά ζητεί μετ’ επιτάσεως την κατάργηση του ισχύοντος, νέου συστήματος.

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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα με την Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), υπό την πρόεδρό της, Ματίνα Παγώνη.

Μετά το πέρας της συνάντησης μεταξύ των δύο μερών, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Συναντήθηκα με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της, καθώς και την κυρία Πρόεδρο, που διαθέτουν τον πολύτιμο χρόνο τους προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του ΠΙΣ και να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή εκλογών στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027. Θέλω αρχικά να τους ευχαριστήσω, γιατί συνέβαλαν σημαντικά στην αποκατάσταση της ηρεμίας, ώστε να προχωρήσουμε σε ομαλές, δημοκρατικές και ασφαλείς εκλογές. Δεύτερον, 1η Δεκεμβρίου αναμένουμε να ξαναμπούν σε λειτουργία τα ΤΕΠ του Ευαγγελισμού, τα οποία επιτέλους ολοκληρώνονται. Με την επανένταξη του Ευαγγελισμού στην πρωινή εφημερία, θα προχωρήσουμε και στην ολοκλήρωση των αλλαγών στο σύστημα εφημεριών, με στόχο την αποσυμφόρηση ορισμένων μεγάλων νοσοκομείων που δέχονται αυξημένη πίεση. Εγώ δέχομαι όσα λέει η κυρία Πρόεδρος. Υπάρχουν νοσοκομεία όπως το Γεννηματάς, το Τζάνειο και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλη πίεση με το σημερινό σύστημα εφημεριών. Γι' αυτό και θα προχωρήσουμε σε αλλαγές. Τις λεπτομέρειες θα τις εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς».

Από την δική της πλευρά, η Ματίνα Παγώνη δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής:

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«Σήμερα, μαζί με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας την οποία είχαμε προγραμματίσει προκειμένου να συζητήσουμε δύο-τρία ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο είναι η εφημέρευση των νοσοκομείων στην Αττική. Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα εφημερίας και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να γίνει ανά τέσσερις μέρες, όπως ήταν το παλιό σύστημα, γιατί τα νοσοκομεία ιδιαίτερα του κορμού, δεν αντέχουν άλλο τόσο κόσμο και τόση μεγάλη προσέλευση ασθενών. Και το δεύτερο που ζητήσαμε από τον Υπουργό, αφορά την αμοιβή των ιδιωτών γιατρών. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να προχωρήσει σε νέα αύξηση, από τα 13 στα 15 ευρώ, μετά την προηγούμενη αύξηση από τα 10 στα 13 ευρώ. Μας υποσχέθηκε ότι θα το κάνει και πιστεύω ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του».