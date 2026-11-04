Γεωργία Ρεμπούτσικα (ΕΟΠΠΕΠ): Οι δεξιότητες δεν καταργούνται, πιστοποιούνται - iefimerida.gr

Τον ρόλο που διαδραματίζει ο ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα σε εκπαίδευση και αγορά εργασίας, καθώς και την σημασία των πιστοποιημένων προσόντων στην ψηφιακή εποχή, αναλύει η Γεωργία Ρεμπούτσικα, CEO του ΕΟΠΠΕΠ.

Γιατί η ενίσχυση των προσόντων είναι η απάντηση στη συζήτηση για τις γνώσεις πληροφορικής;



Σε μια χώρα που ψηφιοποιεί υπηρεσίες, πλατφόρμες και συναλλαγές με ρυθμό που ήταν αδιανόητος πριν από μια δεκαετία, η συζήτηση για το αν οι γνώσεις πληροφορικής πρέπει να παραμείνουν ως ένα προσόν στις διαδικασίες πρόσληψης ακούγεται, για πολλούς νέους τουλάχιστον παράξενη. Και δικαίως. Οι ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι πια προνόμιο των λίγων. Είναι το προαπαιτούενο κάθε θέσης εργασίας, από τη γραμματεία ως τη διοίκηση.



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Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι αν χρειάζονται. Είναι πώς αποδεικνύονται. Και εδώ η πιστοποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο.



Από τη δήλωση στην απόδειξη



Ένα βιογραφικό που γράφει «πολύ καλή γνώση Η/Υ» δεν δίνει στον εργοδότη κανένα τεκμήριο. Ένα πιστοποιητικό που βασίζεται σε σαφή κριτήρια και αξιόπιστη αξιολόγηση δίνει. Για ένα νέο άνθρωπο σημαίνει ότι η προσπάθεια να μάθει κάτι ανταμοίβεται. Για την αγορά εργασίας, ότι οι επιλογές για μια θέση γίνονται με βάση πραγματικές δεξιότητες. Και για το δημόσιο, ότι οι πολίτες εξυπηρετούνται από ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν και έχουν ικανότητες να υποστηρίξουν μια δημόσια θέση.



Η κατάργηση ενός προσόντος δεν αναβαθμίζει τη διαδικασία. Την αφήνει λιγότερο αντικειμενική και στέλνει λάθος μήνυμα στη νέα γενιά: ότι η επένδυση στη γνώση δεν αξίζει. Αντί να χαμηλώνει ο πήχης, χρειάζεται να γίνει πιο έξυπνος, με προσόντα που ανανεώνονται όσο οι εξελίξεις ‘τρέχουν’ και αντικατοπτρίζουν τις σημερινές ανάγκες.



Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ



Σε αυτή την προσπάθεια, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Πιστοποιεί πραγματικά προσόντα και παρόχους κατάρτισης, στηρίζει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και προσφέρει στους πολίτες πληροφόρηση και καθοδήγηση για τη σταδιοδρομία τους. Μέσα από το Παρατηρητήριο Αποφοίτων, οι αποφάσεις στηρίζονται σε δεδομένα: πού εντάσσονται οι απόφοιτοι, τι ζητά η αγορά και ποιες δεξιότητες κάνουν τη διαφορά.



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Ένα μήνυμα προς τους νέους



Η διαδρομή από τις σπουδές στο επάγγελμα δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα γνώσης που μαθαίνεται, πιστοποιείται και φαίνεται. Οι νέοι δεν χρειάζονται λιγότερες γνώσεις. Χρειάζονται σαφή κριτήρια, δίκαιες ευκαιρίες και την ασφάλεια ότι αυτό που έμαθαν θα μετρήσει.



Η συζήτηση για τα προσόντα είναι ευκαιρία να αναρωτηθούμε όχι ποια γνώση μπορούμε να αφαιρέσουμε, αλλά πώς θα την αναγνωρίσουμε καλύτερα. Γιατί σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, οι δεξιότητες είναι το πιο αξιόπιστο διαβατήριο.