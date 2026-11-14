Η φρεγάτα «Νέαρχος» εν πλω: Το βίντεο που δημοσίευσε το Πολεμικό Ναυτικό -Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) δημοσίευσε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα εντυπωσιακό video με τη νέα φρεγάτα FDI του Πολεμικού Ναυτικού «Νέαρχος» εν πλω.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που απεικονίζει τη νέα φρεγάτα FDI «Νέαρχος» κατά τη διάρκεια πλου, προβάλλοντας το νέο απόκτημα του στόλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ένταξη της φρεγάτας στο Πολεμικό Ναυτικό επισημοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου στη Γαλλία, με τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «Νέαρχος» είναι η δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI Belharra μετά τον «Κίμωνα» και ενισχύει καίρια τις δυνατότητες του στόλου στους τομείς της αεράμυνας περιοχής, της επιτήρησης και των ναυτικών επιχειρήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στη Γαλλία, το νεότευκτο πολεμικό πλοίο αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα στα τέλη Νοεμβρίου, όπου θα ενταχθεί πλήρως στη δύναμη του εθνικού στόλου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Lorient της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας, ύψωσης της ελληνικής σημαίας και ένταξης της νεότευκτης φρεγάτας «Νέαρχος» στο Πολεμικό Ναυτικό, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχου Δημήτριου - Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ.

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Η φρεγάτα «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη ελληνική FDI Belharra, μετά τον «Κίμωνα», ενισχύοντας τις δυνατότητες αεράμυνας, επιτήρησης και διεξαγωγής ναυτικών επιχειρήσεων του στόλου του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φρεγάτα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στα τέλη Νοεμβρίου.

Δείτε το βίντεο: