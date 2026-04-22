Γέμισε τουρίστες το κέντρο της Αθήνας: Έχει πέραση η ελληνική πρωτεύουσα, από ποιες χώρες έρχονται κυρίως - iefimerida.gr

Θετικά είναι τα δείγματα για την τουριστική κίνηση στην Αθήνα, αφού, πριν ακόμα μπει ο Μάιος, τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο επισκέπτονται την πρωτεύουσα και συγκεκριμένα τους αρχαιολογικούς χώρους.

Μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης αρκεί για να καταλάβει κανείς τι γίνεται. Το iefimerida, κάνοντας φωτορεπορτάζ από το πρωί πέριξ της Ακρόπολης, στα στενά της Πλάκας, στο Μοναστηράκι και στο Θησείο, κατέγραψε το ισχυρό τουριστικό ρεύμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου προέρχεται κυρίως από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Φωτογραφίες και βίντεο: Τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας

Όπως αποτυπώνεται από τα βίντεο και τις φωτογραφίες, οι πρώτες ουρές έχουν σχηματιστεί στις εισόδους για την Ακρόπολη αλλά και τον Παρθενώνα. Είναι γνωστό, βέβαια, ότι όλοι όσοι επισκέπτονται την Ελλάδα θέλουν να δουν από κοντά τα δύο από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά μνημεία: την Ακρόπολη, την οποία κατά την αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν ως φρούριο και τόπο λατρείας, και τον Παρθενώνα, τον ναό που είναι αφιερωμένος στη θεά Αθηνά.

Εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους, όπου ήταν αναμενόμενο, τα εστιατόρια, οι καφετέριες και τα καταστήματα με τουριστικά είδη επηρεάζονται θετικά, καθώς οι τουρίστες, μετά την προγραμματισμένη τους βόλτα, αγοράζουν σουβενίρ και απολαμβάνουν τα ελληνικά εδέσματα.

