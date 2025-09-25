ΓΕΕΘΑ: Ξεκινά την Παρασκευή η εθνική διακλαδική άσκηση «Παρμενίων-25» -Σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως - iefimerida.gr

Η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Παρμενίων-25» θα διεξαχθεί από αύριο έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του αρχηγού του ΓΕΕΘΑ.

Η «Παρμενίων-25» είναι τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες.

Ο κύριος σκοπός της άσκησης Παρμενίων-25

Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση ενώ παράλληλα επιδιώκονται:

● Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων με κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και σχέσεις της χώρας.

● Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων παράλληλα με τη δοκιμή των σχεδίων και διαδικασιών συνεργασίας με υπηρεσίες Παλλαϊκής 'Αμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

● Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης.

● Η δοκιμή και συνεργασία όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο συγχρονισμός τους στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως.