 ΓΕΕΘΑ: Υπογραφή «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιορδανίας» για το 2027
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ: Υπογραφή «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιορδανίας» για το 2027

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
γεεθα
«Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδος - Ιορδανίας» για το έτος 2027

Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με σύμμαχες και φίλιες χώρες, υπογράφτηκε σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδος - Ιορδανίας» για το έτος 2027.

 Το εν λόγω ΠΣΣ, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, περιλαμβάνει δράσεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στη συνεργασία στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων, των Πληροφοριών, της Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, της Στρατιωτικής Νοσηλευτικής, καθώς και στη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Το σύνολο των δράσεων, όπως υπογραμμίζεται, επιβεβαιώνει τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, ενισχύει τη διαλειτουργικότητά τους και τέλος, συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους.

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΕΕΘΑ Ιορδανία Ένοπλες Δυνάμεις

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα