 Γαύδος: Παρουσία ΜΑΤ κατεδαφίζονται αυτοσχέδιες καλύβες από τις παραλίες -Αντιδράσεις από συλλογικότητες - iefimerida.gr
Γαύδος: Παρουσία ΜΑΤ κατεδαφίζονται αυτοσχέδιες καλύβες από τις παραλίες -Αντιδράσεις από συλλογικότητες

Διμοιρίες ΜΑΤ στη Γαύδο
Διμοιρίες ΜΑΤ στη Γαύδο / Φωτογραφία: facebook
Ένταση επικρατεί στη Γαύδο, όπου ξεκίνησε η εφαρμογή πρωτοκόλλων κατεδάφισης για αυτοσχέδιες καλύβες στις παραλίες Λαυρακά και Αϊ-Γιάννη, με την παρουσία δυνάμεων των ΜΑΤ να προκαλεί αντιδράσεις.

Τα πρωτόκολλα έχουν εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και αφορούν πρόχειρες κατασκευές από ξύλα και φυσικά υλικά, οι οποίες χρησιμοποιούνται για προσωρινή διαμονή στις παραλίες του νησιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το zarpanews, η παρουσία συνεργείων κατεδάφισης το πρωί προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέλη της συλλογικότητας Gavdos Sea Front Collective, που αντιτίθενται στην απομάκρυνση των κατασκευών.
Αποτέλεσμα της αντίδρασης ήταν να κληθούν ΜΑΤ, τα οποία μετέβησαν ακτοπλοϊκώς στο νησί, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των αποφάσεων.

Τα μέλη της συλλογικότητας υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που διαμένουν στις καλύβες συμβάλλουν στη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής και εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

