Γαύδος: Διασώθηκαν τουλάχιστον 145 μετανάστες σε τρεις νέες επιχειρήσεις - iefimerida.gr

Γαύδος: Διασώθηκαν τουλάχιστον 145 μετανάστες σε τρεις νέες επιχειρήσεις

Rescue operation
Φωτογραφία: Eurokinissi
Σειρά επιχειρήσεων διάσωσης αλλοδαπών έλαβαν χώρα το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου με συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σήμερα το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex, εντόπισε και διέσωσε 36 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε σκάφος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Χθες, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά διάσωσης αλλοδαπών.

Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου, διέσωσε 43 αλλοδαπούς από λέμβο σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Επίσης, άλλα 66 άτομα διασώθηκαν από λέμβο που βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και οδηγήθηκαν, επίσης, στο λιμάνι.

