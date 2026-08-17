Γαστούνη: «Έφοδος» στο Αστυνομικό Τμήμα μετά από προσαγωγή για έλεγχο -Προκάλεσαν ζημιές στο ΑΤ για να τον απελευθερώσουν - iefimerida.gr

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, στη Γαστούνη, όταν ομάδα ατόμων φέρεται να εισέβαλε στο κτίριο για να απελευθερώσει άνδρα που είχε προσαχθεί για έλεγχο.

Τα άτομα εισήλθαν στο ΑΤ και προκάλεσαν φθορές σε πόρτες και γραφεία, ενώ στη συνέχεια επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο κτίριο.

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή.

Παράλληλα, εξετάζεται η συμμετοχή των εμπλεκομένων στο επεισόδιο.