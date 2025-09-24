Γαλάτσι: Συνελήφθη 14χρονος που φωτογράφισε 9χρονο στις τουαλέτες του σχολείου - iefimerida.gr

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε με πρωταγωνιστη 14χρονο αγόρι στο Γαλάτσι που συνελήφθη καθώς φέρεται να φωτογράφισε 9χρονο μαθητή με κατεβασμένα παντελόνια.

Αστυμομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου. Οπως αναφέρουν αρμοδιες πήγες ο 14χρονος εξωσχολικός, μπήκε στο σχολείο που είναι μαθητής ο 9χρονος και τον έβγαλε φωτογραφία την ώρα που βρίσκονταν στην τουαλέτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γαλάτσι: Ο 14χρονος εξωσχολικός έδειχνε με καμάρι την φωτογραφία

Μάλιστα φέρεται να κατάφερε να μπει στο δημοτικό λέγοντας ότι θέλει να μιλήσει σε κάποιον γνωστό του, παρά το γεγονός ότι οι δάσκαλοι του ζητούσαν να φύγει. Αφού τον φωτογράφισε, βγήκε έξω κι άρχισε να επιδεικνύει περιπαικτικά τη φωτογραφία που είχε τραβήξει.

Για το τραγικό αυτό περιστατικό ενημερώθηκε η διευθύντρια του σχολείου η οποία κάλεσε το «100» και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης - Ομάδα «ΖΗΤΑ» βρήκαν τον 14χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν τον Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου όπου και συνελήφθη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κινητό του δεν βρεθηκε η φωτογραφία με τον 9χρονο αλλά φαίνεται πως ο 14χρονος είχε σβήσει όλα τα αρχεία. Ο Εισαγγελέας ανηλίκων διέταξε την κράτηση του αύριο αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης.