Τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη για τη δολοφονία του 80χρονου στο Γαλάτσι - iefimerida.gr

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας αξιοποίησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, για να εντοπίσουν τον 46χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία 80χρονου στο Γαλάτσι και βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος.

Ο ηλικιωμένος είχε εντοπιστεί νεκρός στο διαμέρισμά του από τον γιο του.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του προήλθε από ασφυξία, με τον δράστη να εκτιμάται ότι χρησιμοποίησε μαξιλάρι για να τον θανατώσει. Στο μαξιλάρι είχαν εντοπιστεί, μάλιστα, και κηλίδες αίματος.

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Το στοιχείο που προβλημάτισε τους αστυνομικούς

Ένα από τα στοιχεία που προβλημάτισαν τους αστυνομικούς ήταν ότι η κεντρική είσοδος του διαμερίσματος δεν παρουσίαζε ίχνη παραβίασης. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την εκτίμηση ότι ο 80χρονος γνώριζε τον δράστη και του είχε ανοίξει ο ίδιος την πόρτα.

Από την έρευνα των αξιωματικών προέκυψε ότι ο 46χρονος ήταν κάτοικος της γειτονιάς. Μάλιστα, τις ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία, φέρεται να προσπαθούσε να απομακρύνει τις υποψίες από πάνω του, δείχνοντας ενδιαφέρον για την υπόθεση και ρωτώντας γείτονες αν είχαν πληροφορηθεί κάτι νεότερο ή αν υπήρχε κάποια εξέλιξη στις έρευνες.

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Ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας εξετάζεται η ληστεία, ενώ όταν οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του 46χρονου, ενημέρωσαν τις ανακριτικές Αρχές και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, απολογήθηκε και στη συνέχεια κρίθηκε προφυλακιστέος.