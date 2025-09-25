Γαλάτσι: Αρνείται ο 14χρονος ότι έβγαλε φωτογραφία τον 9χρονο σε τουαλέτα δημοτικού -Συνεχίζεται η έρευνα - iefimerida.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, όταν ανήλικος εισήλθε στον χώρο του σχολείου και φέρεται να φωτογράφισε με το κινητό μαθητή της Γ' δημοτικού μέσα στις τουαλέτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος εξωσχολικός αρχικά παρέμεινε στους διαδρόμους του σχολείου με την πρόφαση ότι ήθελε να δει τους παλιούς δασκάλους του, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στις τουαλέτες. Εκεί, βρισκόταν ένας 9χρονος μαθητής. Όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες, ο 14χρονος άνοιξε την πόρτα, τράβηξε φωτογραφία με το κινητό του και στη συνέχεια αποχώρησε, επιδεικνύοντας την εικόνα σε φίλους του εκτός σχολείου.

Το περιστατικό κατήγγειλε άμεσα η δασκάλα του σχολείου.

Ο πατέρας του θύματος υπέβαλε μήνυση εις βάρος του 14χρονου. Το κινητό τηλέφωνο του κατασχέθηκε και ελέγχθηκε, χωρίς να εντοπιστεί σχετική φωτογραφία, ωστόσο η συσκευή εστάλη για περαιτέρω εξέταση.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των Αρχών.