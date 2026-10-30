Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 80χρονου στο Γαλάτσι: Τον σκότωσε 46χρονος Αλβανός, στο σπίτι του, με μαξιλάρι -Τον βρήκαν από τις κάμερες - iefimerida.gr

Ένας 46χρονος από την Αλβανία είναι ο δράστης της δολοφονίας ενός 80χρονου, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στις 25 Ιουλίου πάνω στο κρεβάτι του στο Γαλάτσι.

Χθες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και προέκυψε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και, συγκεκριμένα, ότι ο θάνατος οφειλόταν σε απόφραξη των αεροφόρων οδών.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο 46χρονος τοποθέτησε μαξιλάρι στο πρόσωπο του ηλικιωμένου θύματος, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, με αποτέλεσμα τον ασφυκτικό θάνατο. Στο μαξιλάρι βρέθηκαν κηλίδες αίματος, και έτσι μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η κεντρική είσοδος του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ μόνο το υπνοδωμάτιο του θύματος ήταν αναστατωμένο, καθώς ο δράστης από εκεί απέσπασε χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και εξαφανίστηκε. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του, καθώς δεν απαντούσε στο σταθερό και κινητό του τηλέφωνο.

Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό του, κάτι που ανησύχησε τον ιατροδικαστή και του αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γαλατσίου.

Από κάμερες ασφαλείας εντόπισαν τον ύποπτο, έφθασαν στα ίχνη του και, δυνάμει του εντάλματος σύλληψης, τον συνέλαβαν.

Ο 46χρονος υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις.