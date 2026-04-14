Λέσβος: Ποινή φυλάκισης 34μηνών σε 25χρονο για άσκοπους πυροβολισμούς το βράδυ της Ανάστασης - iefimerida.gr

Ποινή φυλάκισης 34 μηνών για παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία και άσκοπους πυροβολισμούς το βράδυ της Ανάστασης επέβαλε δικαστήριο στη Λέσβο σε 25χρονο.

Ειδικότερα, ο 25χρονος συνελήφθη μετά από μήνυση ιδιώτη γιατί πυροβολούσε με κυνηγετική καραμπίνα τα μεσάνυχτα της Ανάστασης.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, καθώς και για άσκοπους πυροβολισμούς.

Απαλλαγή για την κατηγορία για τα ζώα﻿

Ωστόσο τον απάλλαξε για την κατηγορία περί παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων, αποδεχόμενο ότι ο κατηγορούμενος δεν ήξερε ότι στο σπίτι του μηνυτή, έξω από το οποίο πυροβολούσε, υπήρχε κατοικίδιο ζώο.

