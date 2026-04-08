Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αίτηση σήμερα - iefimerida.gr

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αίτηση σήμερα

Αντλίες καυσίμων
Μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr συνεχίζεται και σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass για καύσιμα και τις μετακινήσεις μας με ΜΜΜ.

Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα. Πλέον για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων, ως εξής:

Υποβολή για το Fuel Pass με βάση τον λήγοντα αριθμό ΑΦΜ

• Σήμερα Μ. Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

• Μ. Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

  • Μ. Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας.

