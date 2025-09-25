Φθιώτιδα: Νεκρός χειριστής κλαρκ που εργαζόταν σε εργοστάσιο της Αταλάντης - iefimerida.gr

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Αταλάντη ο θάνατος ενός 53χρονου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε εργοστάσιο στη Φθιώτιδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, ενώ ο άνδρας εργαζόταν ως χειριστής κλαρκ. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για να διαλευκάνουν τα αίτια του συμβάντος. Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου για το θάνατο του 53χρονου στη Φθιώτιδα:

«Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να εξετάσουν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν εδώ και τώρα ευθύνες όπου και σε όποιους αναλογούν. Απαιτούνται άμεσα κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι και οι ποινές για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους, ώστε να κλείσει επιτέλους η μαύρη λίστα με τα εργατικά δυστυχήματα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας».