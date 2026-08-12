Φθιώτιδα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για βοήθεια σε ζευγάρι, που είχε αποπροσανατολιστεί με το αυτοκίνητό του - iefimerida.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στη Φθιώτιδα για την παροχή βοήθεια σε 64χρονο και 58χρονη, που είχαν αποπροσανατολιστεί με το αυτοκίνητό τους στη Σπερχειάδα, του δήμου Μακρακώμης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, το μεσημέρι της Τετάρτης, γύρω στις 15:00, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό. Μετά την κλίση των δύο παθόντων στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μακρακώμης.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν το ζευγάρι, το οποίο ήταν καλά στην υγεία του, και το συνόδευσαν σε ασφαλές σημείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ