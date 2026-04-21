Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με Frontex για ενίσχυση συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ - iefimerida.gr

Ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας - Frontex για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών συμφωνήθηκε σε συνάντηση στην Αθήνα.

Η περαιτέρω ενίσχυση της στενής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Frontex για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού Χανς Λέιττενς, παρουσία ανώτατων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και της δημόσιας διοίκησης.

Ενίσχυση επιχειρησιακής συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η ενδυνάμωση της Frontex ενόψει της ανασυγκρότησής της, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

Διαχείριση μεταναστευτικών ροών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη κοινών επιχειρησιακών δράσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αποτροπή παράτυπης εισόδου, με ταυτόχρονο σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην προστασία των συνόρων της ΕΕ.

Διεθνής και διακρατικός συντονισμός

Στο πλαίσιο της σύσκεψης υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις της Frontex, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.