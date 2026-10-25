Κοσμοσυρροή για τη φρεγάτα «Κίμων»: Ουρές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για το σύγχρονο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, εικόνες - iefimerida.gr

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του κοινού για τη φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και δέχεται επισκέπτες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Από τις πρωινές ώρες, πολίτες κάθε ηλικίας σχηματίζουν ουρές, περιμένοντας να επιβιβαστούν στο σύγχρονο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητές του. Η προσέλευση καταγράφηκε ήδη από το Σάββατο, πρώτη ημέρα του επισκεπτηρίου, με οικογένειες και παιδιά να βρίσκονται μεταξύ των επισκεπτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φρεγάτα κατέπλευσε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα της φρεγάτας, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, τα οποία παρουσιάζουν τα συστήματα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου.

Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης: «Οι Έλληνες να είναι σίγουροι ότι εάν χρειαστεί θα αντεπεξέλθουμε, όπως και οι πρόγονοί μας»

«Ήταν τρομερή συγκίνηση που ερχόμαστε στην πόλη, το να αντικρίζεις στη Θεσσαλονίκη τα χρώματα της Ανατολής, αλλά και να ερχόμαστε να δέσουμε εδώ όπου πριν από λίγα χρόνια είχε δέσει το Αβέρωφ" και να είμαστε δίπλα στο "Βέλος", είναι ιδιαίτερο. Σε ένα σημείο μάλιστα της πόλης που είναι ορατό από παντού. Ήταν πολύ συγκινητικό και τρομερή υπερηφάνεια για μας», θα πει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς στέκεται μπροστά στην ανεστραμμένη πλώρη της εντυπωσιακής ελληνικής ψηφιακής φρεγάτας ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ, ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εδώ στην πλώρη είναι οι βληματοδόχοι των πυραύλων Αστέρ. Συνολικά έχουμε 32 εκτοξευτήρες με δυνατότητα εκτόξευσης, οι οποίοι, σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη δυνατότητα που έχουν για απόσταση αναχαίτισης και τα κινηματικά στοιχεία του πυραύλου που έχουν μεγάλη ευελιξία, χειρισμό G, πολλαπλάσιων αυτών που μπορεί να αντεπεξέλθει ένα μαχητικό αεροσκάφος, δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες για να αποδράσει ένα μαχητικό που θα κληθεί να επιτεθεί εναντίον μας ή, έστω, και να μας πλησιάσει», αναφέρει ο αντιπλοίαρχος Κιζάνης.

Το πλήρωμα παραλαβής του πλοίου ήταν το πρώτο των πρώτων σε μια καινούργια κλάση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ο κυβερνήτης μπροστά μας έφερε τη φρεγάτα από το Γιβραλτάρ στα νερά του Αιγαίου: «Δεν υπάρχουν λόγια, δεν μπορεί να περιγραφεί τι νιώθει ένας αξιωματικός που καλείται να αναλάβει κυβερνήτης, πόσο μάλλον σε μια τόσο σύγχρονη φρεγάτα. Είναι πολύ συγκινητικό, αλλά σίγουρα αυτό που έρχεται πάντα μπροστά είναι το αίσθημα της ευθύνης. Νιώθω την τιμή και την υπερηφάνεια, τη χαρά στο πλοίο, όταν έρχομαι καθημερινά πάνω, παρά τις όποιες αποστολές που επαναλαμβάνω καθημερινά, είμαι σίγουρα χαρούμενος -και πολύ πιο χαρούμενος για το εξαιρετικό πλήρωμα που έχω-, πάντα όμως έρχεται μπροστά η ευθύνη. Αυτή αναλαμβάνει τον ρόλο της και μας καθηλώνει, μας προσηλώνει στην αποστολή», αναφέρει ο κυβερνήτης της φρεγάτας FDI HN «Κίμων»

Μέχρι πότε θα είναι επισκέψιμη

Η φρεγάτα «Κίμων» θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και θα δέχεται το κοινό:

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00–17:00.

10:00–17:00. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 10:00–12:00 για σχολεία και 12:00–17:00 για το κοινό.

10:00–12:00 για σχολεία και 12:00–17:00 για το κοινό. Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 10:00–12:00 για σχολεία και 12:00–17:00 για το κοινό.

Δείτε εικόνες από το Intime:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ