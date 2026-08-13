Fraport: Περισσότεροι από 1,3 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον Ιούλιο - iefimerida.gr

Αυξημένη κατά 5,5% ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece.

Συνολικά διακινήθηκαν 1.330.023 επιβάτες, έναντι 1.260.477 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, δηλαδή περίπου 70.000 περισσότεροι.

Η διεθνής κίνηση ανήλθε σε 1.226.856 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3%, ενώ στις πτήσεις εσωτερικού διακινήθηκαν 103.167 επιβάτες, αυξημένοι κατά 8%.

Θετική είναι η εικόνα και στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, καθώς από το αεροδρόμιο της Ρόδου έχουν διακινηθεί συνολικά 3.810.492 επιβάτες, έναντι 3.685.047 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,4%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ