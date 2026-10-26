Φούρνοι Χωριάτικο: 520 εταιρείες, 100 εκατ. ευρώ φοροδιαφυγή, 56 συλλήψεις -Η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου πριν διαφύγει στο εξωτερικό - iefimerida.gr

Μια δεύτερη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής, μετά την Pizza Fan, ερευνά η ΕΛ.ΑΣ., έχοντας συλλάβει τον Άγγελο Γιαννακόπουλο -παλιό γνώριμο των Αρχών- ιδιοκτήτη της αλυσίδας των φούρνων «Χωριάτικο» για φοροδιαφυγή μέσω δικτύου εταιρειών που ξεπερνά τα 100.000.000 εκατ. ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες άτομα, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 56.

Στο μικροσκόπιο της ΔΑΟΕ βρίσκεται ένα δαιδαλώδες δίκτυο 520 εταιρειών, γύρω από γνωστές αλυσίδες φούρνων και, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, επιχειρούν μέχρι και αυτή τη στιγμή να «χαρτογραφήσουν» την παράνομη δραστηριότητα, εξετάζοντας ποιες εταιρείες είναι εικονικές αλλά και τι ρόλο έχουν οι δεκάδες εμπλεκόμενοι.

Το δίκτυο φέρεται να αποτελείται από νόμιμες και εικονικές εταιρείες, «αχυρανθρώπους», επιχειρηματίες και λογιστές που είχαν αναλάβει το «μαγείρεμα» σε βάρος του ΕΦΚΑ και της Εφορίας. Μεταξύ των αλυσίδων που ελέγχονται είναι το «Χωριάτικο», οι «Αττικοί Φούρνοι», αλλά και το «Bread Factory». Περίπου 200 καταστήματα συνδέονται με το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος εμφανίζεται ως νόμιμος ή αφανής ιδιοκτήτης.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, παρότι είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ως περιοριστικό όρο από παλαιότερες παράνομες δραστηριότητες, έκανε τακτικά ταξίδια στο Ντουμπάι, πηγαίνοντας οδικώς στην Αλβανία και από εκεί αεροπορικώς στο Ντουμπάι.

Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του θα γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα καθώς υπήρχαν πληροφορίες μέσω τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα, από το Ντουμπάι. Για άγνωστο λόγο θα έφευγε και πάλι, μέσω Αλβανίας, στο Ντουμπάι γι' αυτό επισπεύσθηκε η αστυνομική επιχείρηση χθες το πρωί. Ο 57χρονος συνελήφθη στα Ιωάννινα.