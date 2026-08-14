Μελτέμια στο Αιγαίο, φτάνουν τα 9 μποφόρ -Μετ΄εμποδίων τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, απαγορευτικό σε Ραφήνα-Λαύριο - iefimerida.gr

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο.



Η έξοδος των εκδρομέων γίνεται μετ’ εμποδίων καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.



Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων.



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Αντίθετα, από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια σε γενικές γραμμές τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, με την επιβατική κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη ενόψει της κορύφωσης της εξόδου. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την ακύρωση του δρομολογίου του «Blue Star Paros», που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 07:30 με προορισμό Σύρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.



Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά



Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρεται στο ισχυρό μελτέμι και προειδοποιεί για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.



«Ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο – Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις



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✔️Στα βόρεια–βορειοδυτικά Βαλκάνια επικρατούν σχετικά υψηλές πιέσεις, γύρω στα 1018 hPa, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο διατηρείται το θερμικό χαμηλό, με πιέσεις κοντά στα 1004 hPa. Η σημαντική αυτή διαφορά πίεσης δημιουργεί ισχυρή βαροβαθμίδα πάνω από το Αιγαίο, όπως αποτυπώνεται και από τις πυκνές ισοβαρείς. Πρόκειται για τον κλασικό μηχανισμό των ετησίων ανέμων (μελτεμιού).

✔️Με βάση τη συνοπτική κατάσταση, οι βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν γενικά τα 6–7 Μποφόρ, ενώ στα γνωστά σημεία επιτάχυνσης -Κεντρικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Καφηρέας- φτάνουν τα 8 Μποφόρ. Η ΕΜΥ στο πρωινό δελτίο θαλασσών αναφέρει τοπικά ακόμη και 9 Μποφόρ.

✔️Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία και να επικοινωνούν με Λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

✔️Παράλληλα, επειδή εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν και ορισμένα «σπασίματα» του καιρού, θα επανέλθουμε αργότερα με νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των ανέμων και τις περιοχές όπου αναμένεται μια μικρή και πρόσκαιρη εξασθένηση προς το βράδυ».