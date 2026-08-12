Εντυπωσιακές φωτογραφίες του Γαλαξία από τα Γρεβενά, πάνω από το γεφύρι του Αζίζ Αγά - iefimerida.gr

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στα Γρεβενά, όπου ο Βασίλης Βερβερίδης αποτύπωσε τον γαλαξία στον νυχτερινό ουρανό πάνω από το γεφύρι του Αζίζ Αγά.

Το Γεφύρι του Αζίζ Αγά, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι της δυτικής Μακεδονίας, βρίσκεται στον ποταμό Βενέτικο, κοντά στο Τρίκωμο, με μήκος 75 μ., πλάτος 3 μ. και ύψος 15 μέτρα.

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Αποτελείται από τρεις καμάρες, με μέγιστη την κεντρική, που απολήγει σε ελλειψοειδές τόξο, με άνοιγμα 30 μέτρα.

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος ήταν ο Αζίζ Αγάς

Ο Αζίζ Αγάς ανέθεσε την κατασκευή σε φημισμένο πρωτομάστορα, ωστόσο, λόγω του μεγάλου μήκους και ύψους του, το γεφύρι παρουσίαζε δυσκολίες στην οικοδόμησή του.

Σύμφωνα με αναφορές, κατά την κατασκευή του, μετά την αφαίρεση των καλουπιών, η μεσαία καμάρα του γεφυριού έπεσε δύο φορές.

Τελικά, την τρίτη φορά και μετά τις απειλές του Αζίζ Αγά εναντίον του πρωτομάστορα, ότι αν το γεφύρι πέσει «θα του πάρει το κεφάλι», αυτό αποφεύχθηκε.

Το γεφύρι έμεινε σταθερό και ο Αγάς συνεχάρη και πλήρωσε τον πρωτομάστορα.

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ