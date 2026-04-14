Σοκ, η φωτό από την αιματηρή ληστεία σε περιπτερά στα Εξάρχεια -Τον μαχαίρωσαν στο πόδι [σκληρές εικόνες] - iefimerida.gr

Σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες από το αιματηρό επεισόδιο στα Εξάρχεια, όπου υπάλληλος περιπτέρου από το Μπαγκλαντές δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ληστές.

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το iefimerida.gr, φαίνεται ο υπάλληλος του περιπτέρου να είναι πεσμένος ανάσκελα στο πεζοδρόμιο και να είναι γεμάτος αίματα, από την πληγή στο πόδι.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπάλληλος παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Πώς είγινε το αιματηρό επεισόδιο

Το επεισόδιο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο υπάλληλος δέχθηκε μαχαιριά στο πόδι με αποτέλεσμα να χάσει πολύ αίμα.

Ο τραυματίας επικοινώνησε με φίλο του, ο οποίος αφού έφτασε στο περίπτερο ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο φίλος του τραυματία οι δράστες ήταν δύο και του φώναξαν, ζητώντας να τους δώσει χρήματα. Εκείνος τους απάντησε ότι «δεν έχω χρήματα να σας δώσω» και ένας εκ των δύο τον μαχαίρωσε.

Για το περιστατικό η αστυνομία διεξάγει έρευνες.