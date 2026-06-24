Οι φωτό, τα βίντεο και οι αντιφάσεις που έκαψαν τον Σκοπιανό για τη δολοφονία της Σταυρούλας -Η τελευταία διαδρομή, το σπίτι και το βαν του φόνου - iefimerida.gr

Ένα σπίτι γεμάτο και ένα βαν γεμάτο αίματα, υλικό από κάμερες ασφαλείας ,αντιφάσεις σε όσα ισχυρίστηκε ο 43χρονος Σκοπιανός και μια σειρά από μαρτυρικές καταθέσεις οδήγησαν στην αποκάλυψη της στυγερής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όσον και αν προσπάθησε να καθαρίσει, βάσει της περιγραφής που έδωσε στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος, κλιμάκιο από εμπειρότατα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σάρωσαν στην κυριολεξία το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα αλλά και το μπλε βαν που μετέφερε τη Σταυρούλα για να την θάψει, με αποτέλεσμα να βρουν παντού κηλίδες αίματος του θύματος.

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Σοκαριστικά ευρήματα στο σπίτι: Ίχνη αίματος σε πολλαπλά σημεία και ύποπτα αντικείμενα



Η πρώτη εξερεύνηση του σπιτιού έγινε στις 17/6 με τα στελέχη της ΔΕΕ να εντοπίζουν αίμα σε πόρτα ανάμεσα στην κουζίνα και το σαλόνι, στην ξύλινη πόρτα του wc, στο κοντάρι σκούπας η οποία ήταν ακουμπισμένη στον τοίχο, στην κρεβατοκάμαρα σε ντουλάπι στην εξωτερική πλευρά σε δύο σημεία, πάνω από την τηλεόραση στο ίδιο έπιπλο που ήταν τα ντουλάπια αλλά και στον τοίχο δεξιά και αριστερά από το κρεβάτι.

Το κοντάρι με το αίμα

Το κοντάρι με το αίμα

Οι δύο πόρτες με το αίμα

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Οι δύο πόρτες με το αίμα

Ο τοίχος με το αίμα αριστερά και δεξιά από το κρεβάτι.

Στα σκουπίδια στην κουζίνα μάλιστα βρέθηκε πεταμένο και ένα άδειο μπουκάλι aqua forte.

Το aqua forte στα σκουπίδια

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Παράλληλα ερευνήθηκε και το πάρκινγκ εκεί όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν άσπρα δεματικά -tie wraps -και μαύρες μεγάλες σακούλες σκουπιδιών, ίδια με αυτά που είχε χρησιμοποιήσει για να δέσει και να τοποθετήσει τη σορό της Σταυρούλας.

Το γκαράζ που είχε τις μαύρες σακούλες και τα δεματικά

Η ομολογία που «έδεσε» την υπόθεση -Καθοριστικά ευρήματα στο όχημα

Όπως είχε γράψει το iefimerida, στην ομολογία του ο 43χρονος Σκοπιανός είχε πει: «Πήγα στο γκαράζ και πήρα μαύρες χοντρές σακούλες και δεματικά και επέστρεψα στη Σταυρούλα. Την τράβηξα για να τη βάλω στη σακούλα.... Επειδή δεν χώραγε ολόκληρη, χρησιμοποίησα μία σακούλα βάζοντας πρώτα το κεφάλι αλλά τα πόδια της περίσσευαν λίγο και έτσι έβαλα άλλη μία από τα πόδια της».

Μία μέρα μετά, στις 18 Ιουνίου, το κλιμάκιο των Εγκληματολογικών Ερευνών ερεύνησε και το μπλε βαν προκειμένου να εντοπιστεί βιολογικό υλικό και τυχόν ίχνη αίματος, τα οποία και τελικά εντοπίστηκαν στον πίσω χώρο.

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Για τους αστυνομικούς ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι ο 43χρονος είχε εμπλοκή.

Τα σημεία στο μπλε βαν που βρέθηκε αίμα

Τα σημεία στο μπλε βαν που βρέθηκε αίμα

Τα σημεία στο μπλε βαν που βρέθηκε αίμα

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Τα σημεία στο μπλε βαν που βρέθηκε αίμα

Η τελευταία συνάντηση πριν από την εξαφάνιση -Τι είπε ο μάρτυρας στην αστυνομία

Η πρώτη κατάθεσή του στους αστυνομικούς στο πλαίσιο εξέτασης μαρτύρων δόθηκε στις 14 Ιουνίου, 6 ημέρες μετά την δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τον αδελφό της.

Σε αυτή είχε αναφέρει ότι είχε μάθει για την εξαφάνισή της από τον αδελφό της Σταυρούλας, χωρίς όμως να προσδιορίζει το πότε. Όπως είχε αναφέρει, ο αδελφός της τον κάλεσε και του είπε «Εξαφανίστηκε η παλαβή», ρωτώντας τον αν την είχε δει γιατί εκείνος είχε μπει στο νοσοκομείο και την έψαχναν από την πρόνοια για τη φροντίδα των γονιών τους.

«Την είδα την ημέρα που θεωρείται ότι εξαφανίστηκε, 29-05- 2026. Ήρθε από μόνη της στο σπίτι μου, γύρω στις 16:45 ́ και έκατσε για δυο - τρία λεπτά. Σίγουρα όχι πάνω από τρία λεπτά. Αυτό το λέω γιατί μου το είπε και εκείνη ότι ήθελε να προλάβει το λεωφορείο και το λεωφορείο το παίρνει μάλλον από τον κεντρικό δρόμο, στις φυλακές. Οπότε δεν μπορούσε να μείνει παραπάνω γιατί δεν θα προλάβαινε, Έφυγε, παίρνοντας και τις σακούλες της, για να προλάβει προφανώς το λεωφορείο των 17:00».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν αν είχε κάμερες στο σπίτι εκείνος απάντησε η μία στο πίσω μέρος δεν είχε κάρτα μνήμης ενώ από την μπροστινή είχε διαγράψει το υλικό από εκείνη την ημέρα ενώ είχε υποστηρίξει ότι μετά την συνάντησή τους, όλη την ημέρα είχε μείνει σπίτι.

Ο ίδιος υποστήριξε πως αφού έφυγε από το σπίτι η Σταυρούλα έμεινε όλη την υπόλοιπη μέρα σπίτι. «Δεν είχα κανονισμένη κάποια άλλη δική μου δουλειά και έμεινα όλη την υπόλοιπη ημέρα στο σπίτι. Έκανα το μπάνιο μου και χαλάρωσα. Δεν βγήκα για την υπόλοιπη μέρα».

Αντιφάσεις και κάμερες ασφαλείας: Πώς αποκαλύφθηκε το χρονικό της υπόθεσης

Δύο μέρες μετά, κατά τη διάρκεια συμπληρωματικής του εξέτασης, οι αστυνομικοί επανήλθαν στο ίδιο ερώτημα. Τότε εκείνος απάντησε ότι πήγε να ταΐσει τις κότες αλλά είχε ξεχάσει να τους το πει: «Κατά τις 19:30 – 20:00 βγήκα με το μπλε κλουβάκι και πήγα στο Φουρνέ όπου έχω τις κότες μου. Όλη αυτή η διαδικασία μου παίρνει μιάμιση ώρα περίπου, χωρίς να κάνω κάτι άλλο. Είχα ξεχάσει να σας το πω την προηγούμενη φορά».

Ωστόσο από το υλικό που είχαν από κάμερα ασφαλείας οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο ισχυρισμός του δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, καθώς είχε καταγραφεί να βγαίνει από το σπίτι του στις 30 Μαΐου, στις 18.29.01 με το αυτοκίνητό του και να επιστρέφει ένα τέταρτο μετά στις 18.45.16.

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Συγκεκριμένα, από την ίδια κάμερα γειτονικού σπιτιού που καταγράφηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη να στρίβει στο στενό του εκεί που ήταν αδιέξοδο στις 16.18.22 από όπου δεν ξαναβγήκε ποτέ, έχει καταγραφεί ο ίδιος να βγαίνει στις 18.29.01 με το αυτοκίνητό του.

Η φωτογραφία που ο δράστης φεύγει με το αυτοκίνητο στις 18.29

Άλλη κάμερα επιχείρησης τον έχει καταγράψει στις 18.29.50 να κινείται με κατεύθυνση προς την περιοχή των Μουρνιών Χανίων και στις 18.31.05 έχει καταγραφεί από δεύτερη κάμερα.

Η φωτογραφία που περνάει στις 18.29.50 με κατεύθυνση τις Μουρνιές

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Έχοντας κατεύθυνση προς Μουρνιές, τον «έπιασε» ακόμα μία κάμερα επιχείρησης στις 18.32, ενώ οι ίδιες κάμερες τον έχουν καταγράψει και κατά την επιστροφή του στο σπίτι του, μέσα στο οποίο είχε το πτώμα της άτυχης γυναίκας, στις 18.45.16.

18.31.05

Η φωτογραφία που επιστρέφει με το αυτοκίνητο στις 18.45



Πάλι με κατεύθυνση προς Μουρνιές

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Βάσει την ομολογίας του ήταν η ώρα που πήρε τις δύο κάρτες τις Σταυρούλας, αφού την είχε δολοφονήσει και μετέβη στις Μουρνιές προχωρώντας σε ανάληψη 1.000 ευρώ έχοντας στο μυαλό του να φανεί ότι επρόκειτο για ληστεία.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 22.35.03 έχει καταγραφεί να βγαίνει εκ νέου από το σπίτι του.

Εδώ είναι που φεύγει από το σπίτι στις 22.35

Όπως είπε στους αστυνομικούς, «καθάριζα όλο τον χώρο και κατά τις 22.00 πήρα τη σακούλα με τα πράγματα που σας είπα, την κάρτα της... της Σταυρούλας και το κινητό της τηλέφωνο, τα έβαλα στο αυτοκίνητό μου και πήγα σε έναν κάδο που υπάρχει στην περιοχή του Γαλατά και, δεν θυμάμαι ακριβώς για να σας εξηγήσω, και πέταξα τη μαύρη σακούλα χωρίς να πετάω το κινητό της και την κάρτα ανάληψης. Μετά από δύο χιλιόμετρα περίπου στον Γαλατά σε κάδο που δεν θυμάμαι πέταξα το κινητό της αφού πρώτα το κατέστρεψα πατώντας το στο έδαφος με το πόδι μου. Στη συνέχεια πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ …στους Αγίους Αποστόλους όπου υπάρχει ΑΤΜ της... για να διαπιστώσω αν δουλεύει με τον ίδιο κωδικό πιν. Εκεί είδα ότι έχει τον ίδιο κωδικό και έβγαλα 800 ευρώ, αν θυμάμαι καλά».

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Από την κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιιτού προέκυψε ότι επέστρεψε σπίτι του στις 23.58.46, όπου τελικά έμεινε σε αυτό μέχρι τις 6.25.51 το πρωί της επόμενης ημέρας 31/5 όταν καταγράφηκε να φεύγει με το μπλε βαν του, έχοντας βάλει σε αυτό τη σορό της Σταυρούλας. Προορισμός του ήταν το χωράφι που είχε στον Βατόλακκο.

Και εδώ που επιστέφει στις 23.58

«Αποφάσισα να την πάω στο χωράφι μου στον Βατόλακκο όπου έχω το κοντέινερ... Περίπου στις 06:00 της 31-05-2026 τη σήκωσα μέχρι ένα σημείο και στα σκαλιά δεν μπορούσα άλλο και ξεκίνησα να τη σέρνω μέχρι το μπλε βαν μου. Εκεί σουρώνανε κάποια αίματα στη διαδρομή και σκίστηκε και μία απ’ τις σακούλες που είχα βάλει. Κατάφερα να τη σύρω μέχρι το μπλε βαν μου, της έβαλα άλλη μία σακούλα και τη φόρτωσα στον αποθηκευτικό χώρο του αυτοκινήτου».

Από το βιντεολητπικό υλικό διαπιστώνεται ότι επέστρεψε στις 11.11.24 ενώ λίγη ώρα αργότερα στις 11.22.24 φεύγει πάλι από το σπίτι με άλλο αυτοκίνητο και επιστρέφει τελικά στις 14.49.17.

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Εδώ είναι το επόμενο πρωί που πάει να θάψει τη Σταυρούλα

Ο δράστης επιστρέφει, αφού έχει θάψει τη Σταυρούλα

Η λεπτομέρεια με τα αυγά που «δίχασε» τις καταθέσεις

Ακόμα μία αντίφαση στην οποία υπέπεσε ήταν ο χρόνος εξαφάνισης. Συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου υποστήριξε ότι την είδε στις 29 Μαΐου και όχι στις 30. Μάλιστα αναφέρθηκε στη σακούλα με τα αυγά που είχε μαζί της. «Ήρθε γύρω στις 16:45 ́ και έκατσε για δυο – τρία λεπτά. Σίγουρα όχι πάνω από τρία λεπτά»... Κρατούσε δυο πλαστικές σακούλες, οι οποίες δεν γνωρίζω τι είχαν μέσα, ήταν χρωματιστές, δεν ήταν διάφανες και μια μικρή, μιας χρήσεως διάφανη σακούλα που μέσα είχε 4-6 αυγά. Μετά έμαθα από τον αδελφό της ότι της τα είχε δώσει ένας Αλβανός που της κάνει διάφορες δουλειές». Όταν στις 16 Μαΐου οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πώς ήταν σίγουρος ότι ήταν 29 Μαΐου και όχι 30 εκείνος ανέφερε ότι το θυμόταν πολύ καλά καθώς το είχε συζητήσει με τη γυναίκα του. «Το θυμάμαι γιατί το ανέφερα και στη γυναίκα μου το βράδυ της 29-05- 2026, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ότι είχε έρθει η Σταυρούλα και τσέκαρε το σπίτι».

Ο Αλβανός, ωστόσο, που της είχε πάει τα αυγά, στην ένορκη κατάθεσή του δήλωσε πως η συνάντησή του με τη Σταυρούλα είχε γίνει στις 30 του μήνα. «πήγα στο σπίτι μου πήρα αυγά, γύρω στα οκτώ με δέκα και πήγα στο σπίτι, το πατρικό της Σταυρούλας... της έδωσα τα αυγά, θυμάμαι ότι επί λέξει μου είπε «Ευχαριστώ, δεν έπρεπε τόσα», εννοώντας ότι της πήγα περισσότερα αυγά από όσα μου ζήτησε». Την εν λόγω τσάντα το θύμα την κρατούσε μάλιστα όταν πήγαινε στο σπίτι του δολοφόνου της στις 16.18.22 στις 30 Μαΐου, καθώς είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

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Ο ισχυρισμός του αδελφού της Σταυρούλας που κατέρριψε τα λεγόμενα του δράστη

Παράλληλα και ο αδελφός της Σταυρούλας κατέρριψε τον ισχυρισμό του δράστη για την ημερομηνία, αφού στην κατάθεσή του στις 16 Μαΐου δήλωσε πως «...στις 30-05-2026 και όχι στις 29-05-2026 που δήλωσα αρχικά στην Υπηρεσία σας, η αδελφή μου έχει φύγει από το σπίτι της, καθώς νωρίτερα εκείνη την ημέρα και περίπου στις 14:00 είχε περάσει από την περιοχή του Βαρύπετρου ώστε να πληρώσει έναν εργάτη και έκτοτε εξαφανίστηκε και απενεργοποίησε και το κινητό της τηλέφωνο».

Σύγκρουση μαρτυριών για την εικόνα της Σταυρούλας

Ο κατηγορούμενος στην προσπάθειά του να μην αποκαλυφθεί και η ερωτική σχέση που είχαν αναπτύξει τη χαρακτήριζε ως γυναίκα που παραμελούσε τον εαυτό της αλλά και την υγιεινή της: «Ως γυναίκα παραμελούσε τον εαυτό της αλλά και ως άνθρωπος γενικότερα παραμελούσε την υγιεινή της, μύριζε, δεν μπορούσες να την έχεις κοντά σου».

Σε καταθέσεις ωστόσο δύο μαρτύρων, αναφέρονται τα εξής: ««Η Σταυρούλα ως γυναίκα, εμφανισιακά ήταν πάντα προσεγμένη. Τα ρούχα της φροντισμένα και καθαρά και τα μαλλιά της πιασμένα, όσες φορές την έχω δει, σε κοτσίδα. Πέρα από το σπίτι, την έχω συναντήσει τυχαία στο δρόμο και έδειχνε και τότε περιποιημένη. Δεν μύριζε, δεν ήταν βρώμικη». Η δεύτερη μάρτυρας είχε υποστηρίξει: «Μου έδωσε την εντύπωση ενός ήσυχου ανθρώπου, χαμογελαστή, ευδιάθετη, καθαρή και περιποιημένη στην εμφάνισή της. Φορούσε απλά ρούχα και είχε πιασμένα όμορφα τα μαλλιά της».