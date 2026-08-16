Φωτιές στη Σαλαμίνα: Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού από Σατερλί και Κολώνες -Έχουν απομακρυνθεί ήδη 571 άτομα [εικόνες] - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, με μέριμνα του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες από 7 πλοία του Λιμενικού με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.

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Έως τώρα (19:30) έχουν απεγκλωβιστεί 571 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάζονται σε 3 επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Eurokinissi

Eurokinissi

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